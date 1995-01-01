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    Егоров: «Фол на Айртоне? Луценко убрал ногу, так что это желтая»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал решение арбитра Алексея Сухого не удалять с поля нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко за фол на защитнике «Спартака» Айртоне.

    «Арбитр увидел фол Луценко на Айртоне и показал желтую карточку. Тут как раз тот момент, когда скорость достаточно большая, но в конце Луценко убрал ногу. Так что это желтая», – сказал Егоров.

    • «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
    • Луценко совершил грубый фол против Айртона, за что получил желтую карточку.
    • Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Сухой должен был удалять игрока «Арсенала».

    Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии10
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      Рейтинг: +78

      david17 17 минут назад

      егоров ты Клоун!!!)))

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      Рейтинг: +548

      kolyma999 24 минуты назад

      Да что за бред????Один пытался-помиловать,другой убрал ногу что не факт-помиловать.Неужели чтобы начать судить по нормальному нужно чтобы по всему стадиону кости разлетались в разные стороны???

      0
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      Рейтинг: +1139

      mahan 30 минут назад

      Егоров только оправдывается... Очень много судьи в РПЛ допускают ошибок в большинстве матчей. Пора уже всех судей отправить на обучение в Европу, может что-то и измениться... Но с каждым годом судьи в РПЛ деградируют.

      0
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      Рейтинг: +548

      kolyma999 33 минуты назад

      Предлагаю пока не поздно назначит Егорку на матч Зенит-Лейпциг,а то вроде вилков не выйдет.

      0
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      Рейтинг: +573

      Frankfurt Am Main 53 минуты назад

      Егоров! Ты свои лошодиные зубы отремонтировал! глаза тоже проверь

      1
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      Рейтинг: +1887

      Борат 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      знатно егоров поджигает спартаковские пе*даки !!!
      вот только что-то не помню пожара, когда в первых турах жиго беспределил!
      такие они - хряки !!! просто умора!!!

      -7
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      Рейтинг: +1064

      GermanVo 1 час назад

      Мля, у этого клоуна одни отговорки. Читаю, аж противно. Судейство просто на дне. Понятно, что в матчах с бомжами их за уши тянут, это уже не удивительно. Но в других-то матчах что происходит? Гнать зубастого в шею вместе с вилковыми, сухими и прочими.

      5
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      Рейтинг: +1218

      PNZ1985 1 час назад

      Вставай Карл, ты обосрался!!!)))

      0
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      Рейтинг: +2769

      InterMilLano1908 1 час назад

      Я в акуе от этого телепузика... Может Смородскую назначить на его пост? То же самое будет только хотя бы поржем

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      Рейтинг: +1629

      Евгений Агеев > InterMilLano1908 1 час назад

      Можно Канделаки еще...

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