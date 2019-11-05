Егоров: «Фол на Айртоне? Луценко убрал ногу, так что это желтая»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал решение арбитра Алексея Сухого не удалять с поля нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко за фол на защитнике «Спартака» Айртоне.

«Арбитр увидел фол Луценко на Айртоне и показал желтую карточку. Тут как раз тот момент, когда скорость достаточно большая, но в конце Луценко убрал ногу. Так что это желтая», – сказал Егоров.

«Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.

Луценко совершил грубый фол против Айртона, за что получил желтую карточку.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Сухой должен был удалять игрока «Арсенала».

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»