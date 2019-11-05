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  • Егоров: «Фол на Айртоне? Луценко убрал ногу, так что это желтая»

Егоров: «Фол на Айртоне? Луценко убрал ногу, так что это желтая»

5 ноября 2019, 14:22
19

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров прокомментировал решение арбитра Алексея Сухого не удалять с поля нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко за фол на защитнике «Спартака» Айртоне.

«Арбитр увидел фол Луценко на Айртоне и показал желтую карточку. Тут как раз тот момент, когда скорость достаточно большая, но в конце Луценко убрал ногу. Так что это желтая», – сказал Егоров.

  • «Арсенал» обыграл «Спартак» со счетом 1:0.
  • Луценко совершил грубый фол против Айртона, за что получил желтую карточку.
  • Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что Сухой должен был удалять игрока «Арсенала».

Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Луценко Евгений Айртон Егоров Александр Сухой Алексей
Комментарии (19)
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InterMilLano1908
1572953128
Я в акуе от этого телепузика... Может Смородскую назначить на его пост? То же самое будет только хотя бы поржем
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GermanVo
1572954268
Мля, у этого клоуна одни отговорки. Читаю, аж противно. Судейство просто на дне. Понятно, что в матчах с бомжами их за уши тянут, это уже не удивительно. Но в других-то матчах что происходит? Гнать зубастого в шею вместе с вилковыми, сухими и прочими.
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Frankfurt Am Main
1572955109
Егоров! Ты свои лошодиные зубы отремонтировал! глаза тоже проверь
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kolyma999
1572956303
Предлагаю пока не поздно назначит Егорку на матч Зенит-Лейпциг,а то вроде вилков не выйдет.
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kolyma999
1572956857
Да что за бред????Один пытался-помиловать,другой убрал ногу что не факт-помиловать.Неужели чтобы начать судить по нормальному нужно чтобы по всему стадиону кости разлетались в разные стороны???
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david17
1572957283
егоров ты Клоун!!!)))
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vka1970
1572962929
Посмотрите видео.Там нога в отрыве от поля.Чисто в воздухе.По правилам автомат красная.Хотя какой смысл сейчас это обсуждать ? Забивать надо было, а не выклянчивать удаление.Просто глава департамента судейства дуб дубовый.А наш клуб оказался слабей Арсенала.Вот и всё.
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Владислав Vlad
1572968367
Подожди малёха. Луценко въехал ногой в Айртона? Въехал. Значит ногу не убрал? Ведь если бы убрал ногу, тогда бы не въехал? Или не так?
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Almo91
1572971046
Луценко не свою ногу убрал,он ее чуть Айртону не убрал..насовсем 8(
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мы_не_рабы
1572971630
Думаю, что если бы Айртона унесли с поля, как Гомеша после фола Сона, то и тогда бы Егоров сказал что ничего не было.
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