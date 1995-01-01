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    Хусаинов – о фоле Луценко на Айртоне: «Арбитр должен был удалять игрока. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов дал оценку эпизоду на 30-й минуте матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Арсеналом».

    Форвард туляков Евгений Луценко совершил грубый фол против защитника москвичей Айртона, за что получил желтую карточку.

    «Сухой должен был удалять Луценко. По всем европейским рекомендациям это красная карточка. Это игра открытой подошвой, счастье, что для Айртона всe обошлось. Последствия могли быть как во вчерашнем матче «Тоттенхэма», когда фолил Сон», – сказал Хусаинов.

    В воскресенье подкат Хын-Мин Сона привел к перелому костей лодыжки у Андре Гомеша. Сегодня португальца прооперировали.

    Скриншот: трансляция «Матч Премьер»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:31
    Комментарии25
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      Рейтинг: +7683

      parevg 6 секунд назад

      Согласен, это прямая красная карточка.

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      Рейтинг: +7049

      Вомбат 1 минуту назад

      Жиго врезал вратарю дважды. Сначала локтем в борьбе за верховой мяч (вроде бы неумышленно). Но потом при приземлении кулаком мазнул по лицу. В такие совпаденя я не верю. Это точно было сделано умышленно. Чтобы вывести вратаря из равновесия. Отметим, чт Жиго даже желтой не получил, равно как и Умяров красной. Так что прав Тедеско, сказавший - Мы не заслужили победу сегодня. А вот Хусаинов не прав. Это была скорее желтая, потому что Луценко хоть и врезал шипами, но не прямой ногой. Он согнул ногу в последний момент, так что это было не совсем так, как в случае Сона. Если игрока срубили подкатом шипами в ногу, но непрямой ногой, то судьи обычно смотрят получил ли игрок травму, и если нет, то дают желтую.

      0
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      Рейтинг: +5353

      Агасфер 6 минут назад

      Может и так,хотя показ с разных ракурсов менял впечатление от первоначального.Ну хоть не было трёхкратных повторений,как в матче "Зенита",следовательно-прохлоп,а не предвзятость.Так,в целом,отсудил нормально,вроде бы.

      -1
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      Рейтинг: +9599

      vka1970 16 минут назад

      Да это и так понятно.
      Только после драки кулаками не машут.
      Тут свои моменты использовать надо.Очень плохая реализация.

      3
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      Рейтинг: +1865

      Борат 23 минуты назад

      Забыл хрюкнуть в конце!
      Или этот хрюк вырезали из интервью?)
      Во умора!!!

      -1
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      Рейтинг: +91

      слайд > Борат 12 минут назад

      шут гороховый тут как тут

      0
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      Рейтинг: +3973

      paracetamol 23 минуты назад

      Да заткнулся бы ты, бывш...

      2
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      Рейтинг: +225

      Ссппааррттаакк 25 минут назад

      Хусаинов! Прошло твое время 90-х когда при твоем судействе Спартак всегда не проигрывал.

      3
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      Рейтинг: +406

      Eds 26 минут назад

      Тогда надо было и Умярова удалять за такой же фол на Беляеве. За мячом не успевал, а накладку сделал. Только желтой карточкой обошёлся. Жиго бил Шамова по лицу кулаком... Хорошо промазал. Судья промолчал... В целом игра нормальная. Судья судил нормально. Спартаку можно было забивать - не забил. Потом игра отодвинулась от ворот Арсенала. Лучший в матче - Шамов... А Тедеско был сегодня неадекватен временами... Старались все. Но везение было на стороне Арсенала... Случайность? Думаю, что нет. Но это стимул для работы тренеров, как Спартака, так и Арсенала...

      3
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      Рейтинг: +361

      СвинкаСправедливости > Eds 22 минуты назад

      Умяров сыграл в мяч, алё, ***. А уже потом у них ноги столкнулись. И возникает вопрос. Почему удалять нужно того, кто попал в мяч, если она били ногами, но только один завалился на газон?

      0
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      Рейтинг: +406

      Eds > СвинкаСправедливости 13 минут назад

      Я тоже скажу, что Луценко сыграл в мяч, а потом.......... у них ноги столкнулись.... Смотрите внимательно эпизоды... Кто не успел - виноват....

      2
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      Рейтинг: +741

      LOKOfanatik19 34 минуты назад

      Он прав конечно, что это красная, но при чем тут Сон и его игра во вчерашнем матче, не только Сон виноват но го сотоварищ. И то ему сначала желтую дали.

      0
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      Рейтинг: +1080

      ААМ 35 минут назад

      Хусаинов останется Хусаиновым, хоть ты осыпь его звездами. А уж как позорился, когда судил. Лучше бы молчал.

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