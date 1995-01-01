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    Покеттино: «Благодарю Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Игроки «Эвертона» – фантастика»

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон нанес травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу в матче 11 тура АПЛ (1:1). Кореец плакал в раздевалке, его приходил утешать футболист ливерпульцев.

    «Я благодарю капитана «Эвертона» Шеймуса Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Он поговорил, успокоил нашего футболиста. Игроки «Эвертона» – фантастика», – сказал после встречи главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

    • В результате подката Сона стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение.
    • По итогам медобследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки.
    • В понедельник хавбека прооперировали.

    Источник: твиттер Football Tweet

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +584

      OBOLEV 56 минут назад

      Хоть история и грустная. Но разве такое кто мог представить во времена Винни Джонса или Роя Кина....

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