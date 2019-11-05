Покеттино: «Благодарю Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Игроки «Эвертона» – фантастика»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон нанес травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу в матче 11 тура АПЛ (1:1). Кореец плакал в раздевалке, его приходил утешать футболист ливерпульцев.
«Я благодарю капитана «Эвертона» Шеймуса Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Он поговорил, успокоил нашего футболиста. Игроки «Эвертона» – фантастика», – сказал после встречи главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
- В результате подката Сона стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение.
- По итогам медобследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки.
- В понедельник хавбека прооперировали.
Источник: твиттер Football Tweet