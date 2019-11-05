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  • Покеттино: «Благодарю Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Игроки «Эвертона» – фантастика»

Покеттино: «Благодарю Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Игроки «Эвертона» – фантастика»

5 ноября 2019, 08:15
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Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон нанес травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу в матче 11 тура АПЛ (1:1). Кореец плакал в раздевалке, его приходил утешать футболист ливерпульцев.

«Я благодарю капитана «Эвертона» Шеймуса Коулмена. Он пришел в раздевалку утешить Сона. Он поговорил, успокоил нашего футболиста. Игроки «Эвертона» – фантастика», – сказал после встречи главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

  • В результате подката Сона стопа Гомеша вывернулась в неестественное положение.
  • По итогам медобследования у португальца диагностировали перелом костей правой лодыжки.
  • В понедельник хавбека прооперировали.

Источник: твиттер Football Tweet
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм Коулмен Шеймус Сон Хын-Мин Почеттино Маурисио
Комментарии (1)
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OBOLEV
1572938327
Хоть история и грустная. Но разве такое кто мог представить во времена Винни Джонса или Роя Кина....
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