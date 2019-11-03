Слуцкий – о поражении от «Эммена»: «Во втором матче подряд «Витесс» начинает играть только после двух пропущенных голов»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 12-го тура Эредивизие с «Эмменом» (1:2).

«Во втором матче подряд мы начинаем играть только после того, как пропустим два гола. Необходимо впредь быть осторожными и сосредоточенными на старте игры. Мы пытались что-то изменить, потому что были крайне злы. Хотели победить», – сказал Слуцкий.