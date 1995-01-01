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    Слуцкий – о поражении от «Эммена»: «Во втором матче подряд «Витесс» начинает играть только после двух пропущенных голов»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 12-го тура Эредивизие с «Эмменом» (1:2).

    «Во втором матче подряд мы начинаем играть только после того, как пропустим два гола. Необходимо впредь быть осторожными и сосредоточенными на старте игры. Мы пытались что-то изменить, потому что были крайне злы. Хотели победить», – сказал Слуцкий.

    • Во втором матче чемпионата подряд «Витесс» проигрывает команде из второй половины таблицы.
    • Неделей ранее команда Слуцкого проиграла «Ден Хаагу» (0:2)
    • «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

    Источник: FcUpdate

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1854

      Борат 1 час назад

      Это твоя проблема, пельмень!
      Шестое место твоё и пинок под зад))))
      Вот умора!

      0
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      Рейтинг: +1076

      Genz 1 час назад

      Сливают Слуцкого.

      0
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      ...
      Рейтинг: +10164

      vladimir-7 > Genz 33 минуты назад

      Он сам собирается во Францию в Монако и это отлично!

      0
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