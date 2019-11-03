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  • Слуцкий – о поражении от «Эммена»: «Во втором матче подряд «Витесс» начинает играть только после двух пропущенных голов»

Слуцкий – о поражении от «Эммена»: «Во втором матче подряд «Витесс» начинает играть только после двух пропущенных голов»

3 ноября 2019, 18:43
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 12-го тура Эредивизие с «Эмменом» (1:2).

«Во втором матче подряд мы начинаем играть только после того, как пропустим два гола. Необходимо впредь быть осторожными и сосредоточенными на старте игры. Мы пытались что-то изменить, потому что были крайне злы. Хотели победить», – сказал Слуцкий.

  • Во втором матче чемпионата подряд «Витесс» проигрывает команде из второй половины таблицы.
  • Неделей ранее команда Слуцкого проиграла «Ден Хаагу» (0:2)
  • «Витесс» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

Источник: FcUpdate
Голландия. Эредивизие Витесс Слуцкий Леонид
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