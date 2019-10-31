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    Карпин: «Был бы у нас бюджет в пять раз выше – играли бы другим составом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

    «Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с «Краснодаром». Вот и всe. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли – ничего страшного. Был бы у нас бюджет в пять раз выше, играли бы другим составом.

    Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, поменяли чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всe поменялось? Потому что игроки вышли у «Ростова» такие, замечательные», – отметил Карпин.

    • «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.
    • Встреча состоится 4 марта 2020 года.
    • Матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» запланирован на 3 ноября, начало – в 16:30 по Москве.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.10.2019 21:50
    Комментарии22
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      Рейтинг: +37

      ola1a 2 часа назад

      Ростов откровенно "сливал" кубок, как только вышли пару игроков основы Спартак поплыл...у меня все.

      0
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      Рейтинг: +825

      22 raza chemp > ola1a 1 час назад

      Откровенно сливал? А зачем Ростов выпустил тогда в составе 60,%основных игроков? Может Локо тоже сливал чемпионат когда проиграл Спартака у 0:3. Ростов что при шамуродове что при остальных провел 2 опасных атаки за 2 тайма, а теперь докажи что Ростов сливал кубок?!!!! Несёшь херь полную !!! Как будто Ростову важней чемпионат больше чем Спартаку. Просто Ростов соснул в этом матче

      0
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      Рейтинг: +540

      playsh 2 часа назад

      Ну ребята,кесарю кесарево,а пападья попу. Я к тому,что возможности у всех разные и каждый должен плясать от них,а не смотреть на соседа.

      0
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      Рейтинг: +24

      Граф2019 2 часа назад

      ну может Карпуша и прав... Ростов и так будет в еврокубках. там в переди ЦСКА и Зенит- чего рисковать.

      0
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      Рейтинг: +825

      22 raza chemp > Граф2019 1 час назад

      Ало, какое 5 место?, Сыграли ещё не полный 1 й круг. И отрыв всего 8 очков, все может поменяться. Какие у Ростова надежды, да ещё при 5:1 от бомжей. Два три поражения и Ростов в зоне с 6 по 9

      0
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      Рейтинг: +14636

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Социальное неравенство у нас и в футболе тоже. Иногда случаются взрывы, Ростов выигрывал же Кубок. Почаще бы!!! *****

      0
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      Рейтинг: +9426

      vka1970 3 часа назад

      Ну если бы у ЦСКа были б нормальные финансы, они б тоже могли за что то более серьёзное зацепиться.А так Тед тебя просто переиграл твоей же тактикой.У Карпина был вполне реальный шанс измотать Спартак в первом тайме и вначале второго, а затем выпустить сильных и свежих игроков чтобы дожать спартачей в концовке.Но всё испортил второй мяч, после которого Георгиевичу пришлось пойти ва банк.Но Спартак показал кукиш и осталось говорить лишь о полутоном составе.И самое главное Валера ведь ни в чём не соврал, но правда и полностью до конца так и не выговорился.У кого есть сомнения, посмотрите его после матчевое интервью.

      1
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      Рейтинг: +2035

      erma 3 часа назад

      Карпин не просто бла-бла в комментах, он отвечает за команду, поэтому многие люди на его месте сказали бы то же самое. А в общем, респект за успехи в чемпе.

      0
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      Рейтинг: +511

      Кузьмич на трибуне 3 часа назад

      Всегда уважал Карпина как игрока. Но как тренеру хочу пожелать добиваться результата не деньгами, а тренерским талантом. Могу даже напомнить про команду Днепр-Днепропетровск середины 80х, когда не имея ни одного игрока сборной стали чемпионом, более того , когда В.Лобановский разграбил Днепр они опять смогли дойти до пьедестала. Так же хочется напомнить про Н.П.Ахалкаци, которые смог в рамках одной Грузии создать такую команду, что половина была в сборной, а К.И.Бесков подобрал команду в пердиве и сделал из них "Команду -Легенду". Удачи и не плакать и не роптать на судьбу.

      2
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      Рейтинг: +121

      ТАРО 3 часа назад

      Карпин язва. Тактику та сам такую выбрал... Пусть пиняет на себя...Жаба давит, проигрывать от Спартака не хотел...Нечего так язвить, что пусть Спаотак радуется, а самому обидно. И от Краснодара прийдёт двушка при основном составе.

      0
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      Рейтинг: +438

      СЕВАСТОПОЛЬ 3 часа назад

      Валера сосет куй и по этому несет пургу .Игроки ростова такие хорошие игру поменяли .Ростов сосет куй Спартак был намного сильнее.

      -3
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      Рейтинг: +31058

      Полная Канистра 3 часа назад

      вот и весь ответ тяжело играть без бюджета и я положил на зтот кубок......

      4
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