Карпин: «Был бы у нас бюджет в пять раз выше – играли бы другим составом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с «Краснодаром». Вот и всe. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли – ничего страшного. Был бы у нас бюджет в пять раз выше, играли бы другим составом.

Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, поменяли чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всe поменялось? Потому что игроки вышли у «Ростова» такие, замечательные», – отметил Карпин.