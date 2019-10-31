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  • Карпин: «Был бы у нас бюджет в пять раз выше – играли бы другим составом»

Карпин: «Был бы у нас бюджет в пять раз выше – играли бы другим составом»

31 октября 2019, 21:50
32

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги встречи 1/8 финала Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Мы играем через два дня на третий. У нас важный матч с «Краснодаром». Вот и всe. Поэтому играли полуторным составом. Игроки получили практику. Проиграли – ничего страшного. Был бы у нас бюджет в пять раз выше, играли бы другим составом.

Вышел Байрамян, вышел Шомуродов, поменяли чуть-чуть рисунок игры. И на поле была одна команда. Почему всe поменялось? Потому что игроки вышли у «Ростова» такие, замечательные», – отметил Карпин.

  • «Спартак» вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с ЦСКА.
  • Встреча состоится 4 марта 2020 года.
  • Матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» – «Ростов» запланирован на 3 ноября, начало – в 16:30 по Москве.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Карпин Валерий
Комментарии (32)
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ramos6548
1572547978
ахаха, Валера не смеши.... тебя сегодня Тедеско просто разделал твоей же тактикой.
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baden69
1572548133
Валерий Георгиевич в открытую посмеялся над победой Спартака. Его слова о последних 15-ти минутах, когда он произвел замены и поиграли в футбол, выглядят унизительно в сторону СМ. Он тем самым говорит, что, если бы мы вышли играть на победу, то СМ на поле бы отсутствовал. А на вопрос о Спартаке вообще "просто улыбка", которая говорит больше, чем слова...
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vlad1969
1572548185
Нам ПОБЕДА была НУЖНЕЕ!!! вот и все объяснение.
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Garrincha58
1572548201
стоило ли Ростову экономить силы перед игрой с Краснодаром думаю нет и там продуют и здесь проиграли
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oyabun
1572548721
Если кивать на бюджет, то может совсем в футбол играть не стоит, г-н Карпин? В мире полно команд у которых бюджет гораздо больше и Ростова и Спартака и всей нашей лиги в целом, так что теперь лапки кверху и играть в пол-ноги? Вы профессионалы, получаете огромные деньги по контракту, особенно на контрасте с полунищей массой основного населения страны. Уж будьте любезны просто честно их отрабатывать без таких оправданий.
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Полная Канистра
1572548947
вот и весь ответ тяжело играть без бюджета и я положил на зтот кубок......
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ТАРО
1572549683
Карпин язва. Тактику та сам такую выбрал... Пусть пиняет на себя...Жаба давит, проигрывать от Спартака не хотел...Нечего так язвить, что пусть Спаотак радуется, а самому обидно. И от Краснодара прийдёт двушка при основном составе.
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Кузьмич на трибуне
1572549832
Всегда уважал Карпина как игрока. Но как тренеру хочу пожелать добиваться результата не деньгами, а тренерским талантом. Могу даже напомнить про команду Днепр-Днепропетровск середины 80х, когда не имея ни одного игрока сборной стали чемпионом, более того , когда В.Лобановский разграбил Днепр они опять смогли дойти до пьедестала. Так же хочется напомнить про Н.П.Ахалкаци, которые смог в рамках одной Грузии создать такую команду, что половина была в сборной, а К.И.Бесков подобрал команду в пердиве и сделал из них "Команду -Легенду". Удачи и не плакать и не роптать на судьбу.
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vka1970
1572551196
Ну если бы у ЦСКа были б нормальные финансы, они б тоже могли за что то более серьёзное зацепиться.А так Тед тебя просто переиграл твоей же тактикой.У Карпина был вполне реальный шанс измотать Спартак в первом тайме и вначале второго, а затем выпустить сильных и свежих игроков чтобы дожать спартачей в концовке.Но всё испортил второй мяч, после которого Георгиевичу пришлось пойти ва банк.Но Спартак показал кукиш и осталось говорить лишь о полутоном составе.И самое главное Валера ведь ни в чём не соврал, но правда и полностью до конца так и не выговорился.У кого есть сомнения, посмотрите его после матчевое интервью.
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ola1a
1572554414
Ростов откровенно "сливал" кубок, как только вышли пару игроков основы Спартак поплыл...у меня все.
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