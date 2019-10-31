«Возьмите вторую половинку, будет возможность согреть друг друга поцелуем». «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Ростовом»

«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

«На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах.

Одевайтесь теплее. Пора сказать пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения.

Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем», – сообщается в инстаграме «Спартака».

В четверг «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России на «Открытие Арене», начало матча – в 19:30 мск.

