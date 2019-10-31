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  • «Возьмите вторую половинку, будет возможность согреть друг друга поцелуем». «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Ростовом»

«Возьмите вторую половинку, будет возможность согреть друг друга поцелуем». «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Ростовом»

31 октября 2019, 15:45
11

«Спартак» опубликовал обращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

«На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах.

Одевайтесь теплее. Пора сказать пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения.

Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем», – сообщается в инстаграме «Спартака».

  • В четверг «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России на «Открытие Арене», начало матча – в 19:30 мск.

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Публикация от text (@fcsm_official)

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Кубок Спартак Ростов
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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seth343
1572526613
Игрой согревайте...
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vka1970
1572527265
А мне наша пресс служба начинает нравиться Не плохо так. Вроде просто, но и креативненько.
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Старикан
1572528297
Сук.а, как же питерцам повезло с их стадионом - круглый год без проблем на футбол ходить можно...а в Москве фактически все стадионы новые, но ни одного с крышей...
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батог
1572533259
++++ !
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den161
1572533321
а ведь некоторые полуголые будут по-любому )))
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