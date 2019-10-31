Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    «Возьмите вторую половинку, будет возможность согреть друг друга поцелуем». «Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Ростовом»

    «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам перед матчем 1/8 финала Кубка России против «Ростова».

    «На время игры синоптики обещают отрицательную температуру, но разве это повод пропустить матч любимой команды? Собрали для вас несколько советов, как не замерзнуть на трибунах.

    Одевайтесь теплее. Пора сказать пуховикам, шарфам и шапкам, что настало их время. Пейте горячий чай. На всех трибунах «Открытие Арены» есть фудкорты, где можно легко приобрести согревающие напитки. Рекомендуем не брать с собой термос на стадион, его придется сдать в камеру хранения.

    Возьмите с собой вторую половинку. Будет возможность попасть на экраны стадиона вместе с Kiss Cam и согреть друг друга поцелуем», – сообщается в инстаграме «Спартака».

    • В четверг «Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России на «Открытие Арене», начало матча – в 19:30 мск.

    text

    Публикация от text (@fcsm_official)

    Источник: инстаграм «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2019 15:45
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2991

      Yurok161 7 часов назад

      Что-то как-то серьёзно московская команда начала настраиваться на провинциальную команду)Обычно все происходит наоборот.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +540

      playsh > Yurok161 6 часов назад

      Ростов провинция? Ну Вы географ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1434

      den161 8 часов назад

      а ведь некоторые полуголые будут по-любому )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6502

      батог 8 часов назад

      ++++ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5342

      Старикан 9 часов назад

      Сук.а, как же питерцам повезло с их стадионом - круглый год без проблем на футбол ходить можно...а в Москве фактически все стадионы новые, но ни одного с крышей...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6502

      батог > Старикан 8 часов назад

      Крыша имеет свойство протекать и (не дай Бог) падать !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1866

      Борат 9 часов назад

      Назаров придёт с борей Моисеевым, а Титов с трубачом)))
      Ну а Вася уткин будет с геничем в десны лобзаться))))
      Во умора!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1001

      serhio80 > Борат 9 часов назад

      Иди дальше в жопу долбись) по вашему, по пид(т) ерски)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9426

      vka1970 9 часов назад

      А мне наша пресс служба начинает нравиться
      Не плохо так.
      Вроде просто, но и креативненько.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +280

      Rainmaker > vka1970 9 часов назад

      И вполне позитивненько!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      0chevidno > vka1970 7 часов назад

      пресуха норм обновилась и стало прям приятно читать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +533

      seth343 10 часов назад

      Игрой согревайте...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74308
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru