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  • Газизов: «Уфа» заплатит зрителям за матч с «Локомотивом»? Никто не может сгонять людей за деньги, это ерунда»

Газизов: «Уфа» заплатит зрителям за матч с «Локомотивом»? Никто не может сгонять людей за деньги, это ерунда»

31 октября 2019, 15:03
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию в соцсетях о приглашении людей на матч с «Локомотивом» за деньги.

«Не знаю, кто об этом пишет. Никто не может сгонять людей за деньги. Это ерунда! Даже не хочу об этом говорить», – сказал Газизов.

Ранее в соцсетях появилось сообщение с приглашением пользователей «ВКонтакте» в «команду болельщиков на матч «Уфа» – «Локомотив», чтобы «сидеть на местах и активно болеть за команду» с оплатой.

  • «Уфа» дома сыграет с «Локомотивом» 2 ноября.
  • На последнем домашнем матче уфимцев в РПЛ с ЦСКА (1:1) присутствовало 11282 зрителей.
  • Вместимость стадиона «Нефтяник» в Уфе – 15132 мест.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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Алеха32
1572533046
На выборы в гос.думму можно,а футбол чем хуже?
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Diesel133
1572536257
неплохо) ходить на футбол и еще бабки за это получать))
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