Газизов: «Уфа» заплатит зрителям за матч с «Локомотивом»? Никто не может сгонять людей за деньги, это ерунда»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию в соцсетях о приглашении людей на матч с «Локомотивом» за деньги.

«Не знаю, кто об этом пишет. Никто не может сгонять людей за деньги. Это ерунда! Даже не хочу об этом говорить», – сказал Газизов.

Ранее в соцсетях появилось сообщение с приглашением пользователей «ВКонтакте» в «команду болельщиков на матч «Уфа» – «Локомотив», чтобы «сидеть на местах и активно болеть за команду» с оплатой.

«Уфа» дома сыграет с «Локомотивом» 2 ноября.

На последнем домашнем матче уфимцев в РПЛ с ЦСКА (1:1) присутствовало 11282 зрителей.

Вместимость стадиона «Нефтяник» в Уфе – 15132 мест.

