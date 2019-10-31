Газизов: «Уфа» заплатит зрителям за матч с «Локомотивом»? Никто не может сгонять людей за деньги, это ерунда»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию в соцсетях о приглашении людей на матч с «Локомотивом» за деньги.
«Не знаю, кто об этом пишет. Никто не может сгонять людей за деньги. Это ерунда! Даже не хочу об этом говорить», – сказал Газизов.
Ранее в соцсетях появилось сообщение с приглашением пользователей «ВКонтакте» в «команду болельщиков на матч «Уфа» – «Локомотив», чтобы «сидеть на местах и активно болеть за команду» с оплатой.
- «Уфа» дома сыграет с «Локомотивом» 2 ноября.
- На последнем домашнем матче уфимцев в РПЛ с ЦСКА (1:1) присутствовало 11282 зрителей.
- Вместимость стадиона «Нефтяник» в Уфе – 15132 мест.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: «Рейтинг букмекеров»