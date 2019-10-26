Луческу: «Сейчас чемпионат России однозначно сильнее украинского. Инфраструктура в Украине – очень плохая»

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера« Мирча Луческу сравнил чемпионаты России и Украины между собой.

Когда «Днепр», «Металлист», «Черноморец» были в порядке, сильнее был украинский чемпионат. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Сейчас — однозначно российский.

На футбол очень влияет экономика. Российские команды лучше, поскольку там больше инвестиций как внутри, так и извне. У них богатые владельцы: дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. Они улучшили инфраструктуру, построили стадионы, которые отлично заполняются.

Инфраструктура в Украине — очень плохая. Кроме Ахметова здесь нет людей, готовых инвестировать в футбол. Раньше было больше инвесторов, тот же Коломойский», – отметил Луческу.

Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»