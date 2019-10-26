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  • Луческу: «Сейчас чемпионат России однозначно сильнее украинского. Инфраструктура в Украине – очень плохая»

Луческу: «Сейчас чемпионат России однозначно сильнее украинского. Инфраструктура в Украине – очень плохая»

26 октября 2019, 00:46
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Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера« Мирча Луческу сравнил чемпионаты России и Украины между собой.

Когда «Днепр», «Металлист», «Черноморец» были в порядке, сильнее был украинский чемпионат. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Сейчас — однозначно российский.

На футбол очень влияет экономика. Российские команды лучше, поскольку там больше инвестиций как внутри, так и извне. У них богатые владельцы: дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. Они улучшили инфраструктуру, построили стадионы, которые отлично заполняются.

Инфраструктура в Украине — очень плохая. Кроме Ахметова здесь нет людей, готовых инвестировать в футбол. Раньше было больше инвесторов, тот же Коломойский», – отметил Луческу.

Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Зенит Шахтер Луческу Мирча
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