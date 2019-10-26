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    Луческу: «Сейчас чемпионат России однозначно сильнее украинского. Инфраструктура в Украине – очень плохая»

    Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера« Мирча Луческу сравнил чемпионаты России и Украины между собой.

    Когда «Днепр», «Металлист», «Черноморец» были в порядке, сильнее был украинский чемпионат. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Сейчас — однозначно российский.

    На футбол очень влияет экономика. Российские команды лучше, поскольку там больше инвестиций как внутри, так и извне. У них богатые владельцы: дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. Они улучшили инфраструктуру, построили стадионы, которые отлично заполняются.

    Инфраструктура в Украине — очень плохая. Кроме Ахметова здесь нет людей, готовых инвестировать в футбол. Раньше было больше инвесторов, тот же Коломойский», – отметил Луческу.

    Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    26.10.2019 00:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +713

      Я - легенда 26 октября, 13:11

      Дедушка гонит ))

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      Рейтинг: +2498

      TOMSON 26 октября, 02:18

      Это как все матчи украина выигрывала? Рубин пару раз проходил Динамо Киев в квалификациях, играл шикарные матчи в ЛЧ 2009, где в Казане Динамо с трудом удержало ничью (сейв Шовковского это нечто, кто видел сразу поймёт о чем я) и вообще у них было в то время продолжительное противостояния.


      А игры Зенита и Шахтера (который кстати возглавлял Луческо) в группе ЛЧ? В сумме все закончилось победой Зенита. (Ничья в Донбасе и победа в СПб) И матчи кстати огонь были. Не даром разыгрывался в них негласный титул лучшей команды восточной Европы.


      Я не буду все вспоминать, считаю, уже этого достаточно. Такого жесткого вранья от непосредственного участника я неожидал услышать.

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