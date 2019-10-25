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  • Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

25 октября 2019, 21:02
10

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал основную проблему петербургского клуба.

«Я рад, что сумел оставить свой след в истории «Зенита». Со мной они заработали больше всего очков. Я заработал с «Зенитом» 79 очков из 100, за сезон команда забила больше всех остальных.

У «Зенита» нет философии, стратегии, как у «Шахтера». Это самая большая проблема клуба. Они отталкиваются от трансферов, а не воспитывают молодых игроков», – отметил Луческу.

  • Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
  • Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».

Источник: YouTube-канал «Вацко Live»
Россия. Премьер-лига Зенит Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (10)
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Niko
1572028141
Ну хз... при всех минусах Зенита, Мирча был ошибкой
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САДЫЧОК
1572030176
...Вообщем всё верно ! Не понятно , выпускники Могилевец , Канунников черти где играют , а лузер Оздоев , Мак Шатов в Зените !
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Karel1977
1572033331
Слова "огорченного" человека. Купил-перепродал,тоже стратегия,бизнес не более,как и весь Российский футбол. А свою молодежь все в стартовом составе хотят видеть.
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Ганнибал Лектор
1572035981
Если бы сам хоть одного молодого раскрыл, мог бы вякать, а так... Хотя по большому счету он прав. Проблема отсутствия перспективной молодёжи - коррупция. В академии играют не те, у кого есть талант, а те, у чьих родителей много денег.
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Давид59
1572037774
А кто-нибудь даст добро ставить молодёжь в состав; болтаться в середине таблицы и обещать; что вот-вот молодёжь заиграет лучше готовых легионеров? Мирча, это фантастика. Миллер на это добро не даст
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arrivalgist
1572041624
Сиюминутная выгода, это проблема не только Зенита, но всей нашей Руси нонешней.
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Вальдемар IV
1572060845
бизнес план газпрома: Стартап зенит, кэш в карман, слились, ушли в отрыв
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РМЗ
1572064312
Поэтому Зенит не является клубом . Просто бизнес команда
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