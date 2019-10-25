Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал основную проблему петербургского клуба.
«Я рад, что сумел оставить свой след в истории «Зенита». Со мной они заработали больше всего очков. Я заработал с «Зенитом» 79 очков из 100, за сезон команда забила больше всех остальных.
У «Зенита» нет философии, стратегии, как у «Шахтера». Это самая большая проблема клуба. Они отталкиваются от трансферов, а не воспитывают молодых игроков», – отметил Луческу.
- Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
- Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».
Источник: YouTube-канал «Вацко Live»