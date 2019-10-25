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    Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал основную проблему петербургского клуба.

    «Я рад, что сумел оставить свой след в истории «Зенита». Со мной они заработали больше всего очков. Я заработал с «Зенитом» 79 очков из 100, за сезон команда забила больше всех остальных.

    У «Зенита» нет философии, стратегии, как у «Шахтера». Это самая большая проблема клуба. Они отталкиваются от трансферов, а не воспитывают молодых игроков», – отметил Луческу.

    • Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 годы.
    • Под руководством румынского специалиста «Зенит» занял третье место, пропустив вперед ЦСКА и «Локомотив».

    Источник: YouTube-канал «Вацко Live»

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    25.10.2019 21:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 октября 2019, 07:31

      Поэтому Зенит не является клубом . Просто бизнес команда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 26 октября 2019, 06:34

      бизнес план газпрома: Стартап зенит, кэш в карман, слились, ушли в отрыв

      2
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    • ...
      Рейтинг: +486

      arrivalgist 26 октября 2019, 01:13

      Сиюминутная выгода, это проблема не только Зенита, но всей нашей Руси нонешней.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6335

      Давид59 26 октября 2019, 00:09

      А кто-нибудь даст добро ставить молодёжь в состав; болтаться в середине таблицы и обещать; что вот-вот молодёжь заиграет лучше готовых легионеров? Мирча, это фантастика. Миллер на это добро не даст

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6458

      Ганнибал Лектор 25 октября 2019, 23:39

      Если бы сам хоть одного молодого раскрыл, мог бы вякать, а так...

      Хотя по большому счету он прав. Проблема отсутствия перспективной молодёжи - коррупция. В академии играют не те, у кого есть талант, а те, у чьих родителей много денег.

      4
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 25 октября 2019, 22:55

      Слова "огорченного" человека. Купил-перепродал,тоже стратегия,бизнес не более,как и весь Российский футбол. А свою молодежь все в стартовом составе хотят видеть.

      1
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      Рейтинг: +9754

      САДЫЧОК 25 октября 2019, 22:02

      ...Вообщем всё верно ! Не понятно , выпускники Могилевец , Канунников черти где играют , а лузер Оздоев , Мак Шатов в Зените !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6335

      Давид59 > САДЫЧОК 26 октября 2019, 00:23

      Из всей питерской молодёжи Могилевец и Канунников - не самые талантливые. Куда интереснее - Петров (Краснодар), Ионов (Ростов), Шейдаев (Динамо, Москва), Мусаев (Зенит-2)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 25 октября 2019, 21:29

      Ну хз... при всех минусах Зенита, Мирча был ошибкой

      2
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