Луческу: «У «Зенита» нет стратегии как у «Шахтера». Клуб опирается исключительно на трансферы»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал основную проблему петербургского клуба.

«Я рад, что сумел оставить свой след в истории «Зенита». Со мной они заработали больше всего очков. Я заработал с «Зенитом» 79 очков из 100, за сезон команда забила больше всех остальных.

У «Зенита» нет философии, стратегии, как у «Шахтера». Это самая большая проблема клуба. Они отталкиваются от трансферов, а не воспитывают молодых игроков», – отметил Луческу.