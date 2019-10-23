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    Гилерме: «Сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2).

    «Были командой, отдали все силы и сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше. Спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе, это было невероятно! Мы играли дома», – написал Гилерме в своем инстаграме.

    Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

    text

    Публикация от text (@marinatog1)

    Источник: инстаграм Гилерме

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7638

      parevg 11 минут назад

      Скоро ответный матч, будет шанс...

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