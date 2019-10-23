Гилерме: «Сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2).

«Были командой, отдали все силы и сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше. Спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе, это было невероятно! Мы играли дома», – написал Гилерме в своем инстаграме.

В составе команды Юрия Семина забил полузащитник Алексей Миранчук . За туринский клуб дубль оформил хавбек Пауло Дибала .

забил полузащитник . За туринский клуб дубль оформил хавбек . Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.

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