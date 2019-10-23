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  • Гилерме: «Сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше»

Гилерме: «Сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше»

23 октября 2019, 17:54
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Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2).

«Были командой, отдали все силы и сделали все, что могли. Не унываем и будем биться дальше. Спасибо всем, кто поддерживал нас на стадионе, это было невероятно! Мы играли дома», – написал Гилерме в своем инстаграме.

Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

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Публикация от text (@marinatog1)

Источник: инстаграм Гилерме
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Гилерме
Комментарии (1)
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Rad Meat
1571918297
Первый гол особенно ты делал ВСЁ ЧТО МОГ...
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