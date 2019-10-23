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  • Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

23 октября 2019, 14:43
5

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал Мариу в твиттере.

Источник: твиттер Жоау Мариу
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Мариу Жоау
Комментарии (5)
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dimmmka
1571837166
Ещё скажи что победу заслужили, играя десятиром в своей штрафной.. неужели так сложно признать что слабее
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Вомбат
1571850479
По вашей убогой игре во втором тайме вы заслуживали более крупного счета. По самоотдаче вы вполне заслужили это минимальное поражение. Но не более того.
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Dizayner
1571893865
да ладно, серьезно?))
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