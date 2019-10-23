Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

«Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал Мариу в твиттере.