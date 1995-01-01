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    Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).

    «Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал Мариу в твиттере.

    Источник: твиттер Жоау Мариу

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1797

      Борат 38 минут назад

      такой антифутбол нам не нужен!

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