Жоау Мариу – о поражении от «Юве»: «Это был не тот результат, которого «Локомотив» заслуживал»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал результат матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2).
«Это был не тот результат, которого мы хотели или заслуживали. Мы все упорно боролись за другой конец. Но мы не сдадимся от достижения наших целей в Лиге чемпионов», – написал Мариу в твиттере.
- В составе команды Юрия Семина забил полузащитник Алексей Миранчук. За туринский клуб дубль оформил хавбек Пауло Дибала.
- Команда Маурицио Сарри сравнялась по очкам с «Атлетико» (7) и возглавила группу D. У «Локомотива» три балла и третье место, «Байер» без набранных пунктов занимает последнее.
Источник: твиттер Жоау Мариу