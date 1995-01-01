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    Точилин: «Если у Заболотного есть проблемы с хейтерами и мемами, то на его работе это вообще не сказывается»

    Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о популярности форварда Антона Заболотного в Сети.

    «Если у Заболотного действительно есть проблемы с хейтерами и мемами, то на его работе это вообще не сказывается. Значит, он действительно сильная личность. Если все это было у него на душе, какие-то проблемы с мемами и всей этой ситуацией, значит характер у Антона реально сильный.

    Могу сказать, что он мужик с яйцами, потому что он нигде не показывал, что это как-то его задевает – ни в игре, ни на тренировках, ни в общении. Бывает, что и в команде над Заболотным шутят, но все по-доброму. Я не вижу в этом проблем, никаких перегибов нет. Коллектив его принял нормально, у него хорошие отношения с ребятами.

    Я даже не знал, что есть такая проблема. И я не знаю, как он относится к этому внутренне. Антон – достаточной открытый парень, он любит, чтобы ему все говорили в лицо. И сам делает так же. Заболотный – это про открытый диалог, а не когда кто-то за спиной шушукается. Он любит, чтобы недопонимания не было. Мы обо всем можем открыто поговорить, в том числе про эти мемы. Но раз такого не было, значит, он справляется без моей помощи», – сказал Точилин

    • В этом сезоне РПЛ Заболотный забил за «Сочи» два гола в восьми матчах, отдав один ассист.
    • В августе Заболотный перешел в «Сочи» из «Зенита».

    Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться

    Источник: «Чемпионат»

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