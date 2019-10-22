Точилин: «Если у Заболотного есть проблемы с хейтерами и мемами, то на его работе это вообще не сказывается»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о популярности форварда Антона Заболотного в Сети.

«Если у Заболотного действительно есть проблемы с хейтерами и мемами, то на его работе это вообще не сказывается. Значит, он действительно сильная личность. Если все это было у него на душе, какие-то проблемы с мемами и всей этой ситуацией, значит характер у Антона реально сильный.

Могу сказать, что он мужик с яйцами, потому что он нигде не показывал, что это как-то его задевает – ни в игре, ни на тренировках, ни в общении. Бывает, что и в команде над Заболотным шутят, но все по-доброму. Я не вижу в этом проблем, никаких перегибов нет. Коллектив его принял нормально, у него хорошие отношения с ребятами.

Я даже не знал, что есть такая проблема. И я не знаю, как он относится к этому внутренне. Антон – достаточной открытый парень, он любит, чтобы ему все говорили в лицо. И сам делает так же. Заболотный – это про открытый диалог, а не когда кто-то за спиной шушукается. Он любит, чтобы недопонимания не было. Мы обо всем можем открыто поговорить, в том числе про эти мемы. Но раз такого не было, значит, он справляется без моей помощи», – сказал Точилин

В этом сезоне РПЛ Заболотный забил за «Сочи» два гола в восьми матчах, отдав один ассист.

В августе Заболотный перешел в «Сочи» из «Зенита».

Заболотный полтора года отработал мемом. «Зениту» пора с ним прощаться