Смолов и Рыбус не прилетели в Турин на матч с «Ювентусом». Крыховяк, Хеведес и другие готовятся к игре

Игроки «Локомотива» Мацей Рыбус и Федор Смолов из-за травм не прилетели в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Однако, по информации источника, на предматчевой тренировке занималась группа футболистов, которая из-за повреждений пропустила матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0). Это Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов.

Уточняется, что Антон Миранчук, также восстанавливающийся после повреждения, отправился в Турин лично поддержать одноклубников.