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    Смолов и Рыбус не прилетели в Турин на матч с «Ювентусом». Крыховяк, Хеведес и другие готовятся к игре

    Игроки «Локомотива» Мацей Рыбус и Федор Смолов из-за травм не прилетели в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    Однако, по информации источника, на предматчевой тренировке занималась группа футболистов, которая из-за повреждений пропустила матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0). Это Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов.

    Уточняется, что Антон Миранчук, также восстанавливающийся после повреждения, отправился в Турин лично поддержать одноклубников.

    • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября, начало – в 22:00 (мск).

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3781

      paracetamol 48 секунд назад

      Смолова вообще опасно выпускать на поле. Отработанный материал. что Локо ничего не потерял. Вот Джорджич - действительно потеря.

      0
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      Рейтинг: +7634

      parevg 34 минуты назад

      Удачи, вам, парни!!!!!
      Она вам сильно пригодится.

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