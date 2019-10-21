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  • Смолов и Рыбус не прилетели в Турин на матч с «Ювентусом». Крыховяк, Хеведес и другие готовятся к игре

Смолов и Рыбус не прилетели в Турин на матч с «Ювентусом». Крыховяк, Хеведес и другие готовятся к игре

21 октября 2019, 21:14
7

Игроки «Локомотива» Мацей Рыбус и Федор Смолов из-за травм не прилетели в Турин на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Однако, по информации источника, на предматчевой тренировке занималась группа футболистов, которая из-за повреждений пропустила матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0). Это Гжегож Крыховяк, Бенедикт Хеведес, Владислав Игнатьев, Рифат Жемалетдинов.

Уточняется, что Антон Миранчук, также восстанавливающийся после повреждения, отправился в Турин лично поддержать одноклубников.

  • Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября, начало – в 22:00 (мск).

Источник: «СЭ»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Локомотив Смолов Федор Хеведес Бенедикт Игнатьев Владислав Рыбус Мацей Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат
Комментарии (7)
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paracetamol
1571684503
Смолова вообще опасно выпускать на поле. Отработанный материал. что Локо ничего не потерял. Вот Джорджич - действительно потеря.
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Санёк 17
1571685394
Смолов пошел бодрится в рейсторанс
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bayramgubkin
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mdu86
1571688034
Игнатьев пропускал матч из-за дисквалификации, а не из-за повреждения
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Рубинище
1571689078
главная забивная сила и не прилетели. теперче у юве появился шанс
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erma
1571691048
Как в анекдоте - одна хорошая новость (нет Смолова), другая плохая (нет Рыбуса).
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Tsigan
1571721299
Реально уже в который год слежу за таким моментом... Только начинаются матчи в Европе как в наших командах начинаются травмы вывихи переломы, ну реально каждый год а абсолютно в каждой нашей команде.
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