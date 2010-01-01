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    Журналист Егоров: «Манчини в «Зените» сломала смерть Сарсании. Это не история неквалификации тренера. Я знаю ситуацию и могу говорить»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что смерть Константина Сарсании осенью 2017 года повлияла на работу Роберто Манчини в «Зените». Функционер ушел из жизни скоропостижно.

    «Манчини сломала смерть Константина Сарсании. Это огромный удар по всему. Я могу об этом говорить, я знаю ситуацию. Это не история неквалификации тренера», – информирует Егоров.

    • Манчини проработал в России сезон.
    • Сейчас итальянец работает в сборной Италии и вышел с ней на Евро-2020.
    • «Зенит» под руководством Сергея Семака идет в РПЛ четвертым.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +247

      arrivalgist 36 минут назад

      Печально конечно..., но что, без него Манчини разучился вести тренировки и управлять игрой на поле что ли?

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      Рейтинг: +376

      Давид59 46 минут назад

      Скорбим, конечно. Жаль Сарсанию. Но, если говорить по делу, будь он жив, неужели заиграли бы все 5 аргентинцев? Ведь основная ставка, как ни крути на них делалась. А Дзюбу то он в аренду отдал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3519

      Diesel133 1 час назад

      Это и так было понятно. Именно после этой трагедии у Зенита все посыпалось.

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