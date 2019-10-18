Журналист Егоров: «Манчини в «Зените» сломала смерть Сарсании. Это не история неквалификации тренера. Я знаю ситуацию и могу говорить»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что смерть Константина Сарсании осенью 2017 года повлияла на работу Роберто Манчини в «Зените». Функционер ушел из жизни скоропостижно.

«Манчини сломала смерть Константина Сарсании. Это огромный удар по всему. Я могу об этом говорить, я знаю ситуацию. Это не история неквалификации тренера», – информирует Егоров.