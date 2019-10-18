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  • Журналист Егоров: «Манчини в «Зените» сломала смерть Сарсании. Это не история неквалификации тренера. Я знаю ситуацию и могу говорить»

Журналист Егоров: «Манчини в «Зените» сломала смерть Сарсании. Это не история неквалификации тренера. Я знаю ситуацию и могу говорить»

18 октября 2019, 18:17
10

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что смерть Константина Сарсании осенью 2017 года повлияла на работу Роберто Манчини в «Зените». Функционер ушел из жизни скоропостижно.

«Манчини сломала смерть Константина Сарсании. Это огромный удар по всему. Я могу об этом говорить, я знаю ситуацию. Это не история неквалификации тренера», – информирует Егоров.

  • Манчини проработал в России сезон.
  • Сейчас итальянец работает в сборной Италии и вышел с ней на Евро-2020.
  • «Зенит» под руководством Сергея Семака идет в РПЛ четвертым.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (10)
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Diesel133
1571413807
Это и так было понятно. Именно после этой трагедии у Зенита все посыпалось.
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Давид59
1571415957
Скорбим, конечно. Жаль Сарсанию. Но, если говорить по делу, будь он жив, неужели заиграли бы все 5 аргентинцев? Ведь основная ставка, как ни крути на них делалась. А Дзюбу то он в аренду отдал.
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arrivalgist
1571416519
Печально конечно..., но что, без него Манчини разучился вести тренировки и управлять игрой на поле что ли?
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jet andy
1571419114
По-моему бред. Откуда Егорову знать это? Да и Роберто с Константином не были близкими друзьями.
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мы_не_рабы
1571420132
Какие-то у нас журналюги - всезнайки. Один, громкоголосый "биатлонист" про жену Малафеева на всю страну рассуждает, другой, Егоров вообще всё знает. Наш пострел - везде поспел. Жаль Сарсанию, но вряд ли кто-то ставил под сомнение квалификацию Манчини, как тренера. Чего там Егоров буробит?
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84aivengo
1571421425
Сарсанию жаль... пусть земля будет пухом..
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САДЫЧОК
1571424182
Манчини очень хотел возглавить сборную..и мягко говоря забил на Зенит...
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TOL47
1571425410
По датам соврадает, значит Сарсания принимал участие в тренировочном процессе,

тоже обратил тогда внимание что все посыпалось, после его "ухода".
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Valeron2790
1571431808
Всегда уважал Сарсанию, земля ему пухом. А вот Манчини в России обосрался, похлеще чем Луческу. Ему накупили кучу игроков, он отдал Дзюбу в аренду, а в разгаре сезона заявил, что не выигрывает, потому, что нет хорошего нападающего и одобрил трансфер великого Зе из Тосно. Отдать Дзюбу и купить Антошу, мог только не слишком квалифицированный тренер. Ещё до перехода в Зенит, считал Манчини переоцененным тренером. Выиграл серию А? Выиграл АПЛ? У его Интера в те годы, фактически, не было достойных соперников в Италии. В МС ему покупали, всё, что не приколочено, выиграл, молодец, но гораздо показательнее, что МС в те годы, с таким составом и не плохой скамейкой, два раза не вышел из группы в ЛЧ. Так что не надо пытаться оправдывать провал и приплетать сюда, доброе имя Константина Сарсания. Манчини привык работать со звёздами, а в Зенит их заманить было сложно.
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