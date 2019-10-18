Журналист Егоров: «Манчини в «Зените» сломала смерть Сарсании. Это не история неквалификации тренера. Я знаю ситуацию и могу говорить»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что смерть Константина Сарсании осенью 2017 года повлияла на работу Роберто Манчини в «Зените». Функционер ушел из жизни скоропостижно.
«Манчини сломала смерть Константина Сарсании. Это огромный удар по всему. Я могу об этом говорить, я знаю ситуацию. Это не история неквалификации тренера», – информирует Егоров.
- Манчини проработал в России сезон.
- Сейчас итальянец работает в сборной Италии и вышел с ней на Евро-2020.
- «Зенит» под руководством Сергея Семака идет в РПЛ четвертым.
Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»
Сергей Егоров - журналист-инсайдер. Например, он первым сообщил, что «Спартак» работает над назначением на пост главного тренера Доменико Тедеско.
тоже обратил тогда внимание что все посыпалось, после его "ухода".