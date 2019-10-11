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  • Гилерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд

Гилерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд

11 октября 2019, 07:24
12

После победы сборной России над сборной Шотландии (4:0) в рамках отбора к Евро-2020 голкипер Гилерме продлил сухую серию до семи домашних матчей россиян подряд.

Вратарь «Локомотива» дебютировал за сборную России в домашнем товарищеском матче против сборной Литвы 26 марта 2016 года. С этого матча началась серия без пропущенных голов на домашних стадионах национальной команды.

11 октября 2018 года Гилерме сыграл с первых минут в матче Лиги наций против против Швеции (0:0) и Турции (2:0), а также в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0), Кипра (1:0), Казахстана (1:0) и Шотландии.

  • 22 ноября бразилец получил российское гражданство.
  • Всего у вратаря 11 матчей за сборную России и шесть пропущенных голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Гилерме
Комментарии (12)
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oyabun
1570768424
Про Гилерме вчера лучше бы молчали. Шотландцы нанесли всего один легкий удар в створ ворот, который вратарь логично взял. А вот чем Гилерме запомнился, так это тем что сделал точную передачу на шотландца и если бы не Джикия, быть бы нелепому голу.
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general.lizyukov
1570770880
Ну всё, теперь сравнений с Игорем будет выше крыши. И соперники же как на подбор - ТОПЫ!!! Удачи Маринато, но пусть лучше готовится к недовольству после первой же пенки. У нас это национальный спорт: сперва любить до безумия, потом ненавидеть до посинения.
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PFC CSKA MOSCOW
1570772743
Если верить новости, то он 11 октября 2018 года сыграл 6 матчей за день. Неплохо И можно было бы уточнить, 22 ноября какого года он получил гражданство
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МЯСО87
1570773027
Как же ******* эти статистики и коментаторы на тв, какая сборная молодец и то и се, тьфу ***! Посмотрим на вас как вы играете не с дворовыми командами. Я ничего не имею против Гилерме, но вратарь он посредственный и натурализовывать вратарей это перебор
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111ax
1570773456
не было сильных соперников еще
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Чец
1570776313
Вратарь хороший, но не такой степени, чтобы его возносить. Для этого нужны и соперники соответствующие.
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paracetamol
1570783912
С кем играет? С тем, кто и удар по воротам нанести не может.
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Пельш 1
1570785227
Ещё рано судить о его способностях в сборной, вот если отыграет на ЧЕ 6 игр подряд на 0, тогда скажем что он супер!!!!
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sergan113
1570817171
Даже Лодыгин наверное не пропустил бы в этих матчах.
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