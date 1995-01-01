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    Гилерме не пропускает в 7 домашних матчах сборной России подряд

    После победы сборной России над сборной Шотландии (4:0) в рамках отбора к Евро-2020 голкипер Гилерме продлил сухую серию до семи домашних матчей россиян подряд.

    Вратарь «Локомотива» дебютировал за сборную России в домашнем товарищеском матче против сборной Литвы 26 марта 2016 года. С этого матча началась серия без пропущенных голов на домашних стадионах национальной команды.

    11 октября 2018 года Гилерме сыграл с первых минут в матче Лиги наций против против Швеции (0:0) и Турции (2:0), а также в отборе к Евро-2020 против Сан-Марино (9:0), Кипра (1:0), Казахстана (1:0) и Шотландии.

    • 22 ноября бразилец получил российское гражданство.
    • Всего у вратаря 11 матчей за сборную России и шесть пропущенных голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 07:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20432

      oyabun 9 минут назад

      Про Гилерме вчера лучше бы молчали. Шотландцы нанесли всего один легкий удар в створ ворот, который вратарь логично взял. А вот чем Гилерме запомнился, так это тем что сделал точную передачу на шотландца и если бы не Джикия, быть бы нелепому голу.

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