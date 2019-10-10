Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев готов сложить с себя полномочия и возглавить московское «Динамо».
Источник Metaratings.ru сообщил, что Газзаев разочаровался в депутатской деятельности. Он планировал вернуться в большой футбол в начале 2019 года. Газзаеву не дали баллотироваться на должность президента РФС, и поэтому он решил вернуться к тренерской работе. Газзаев заручился поддержкой высокопоставленных чиновников, благодаря чему его кандидатуру лоббируют в ВТБ.
Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил идею возвращения Газзаева к тренерской работе.
- 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
- Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году.
- На выборах 2016 года тренер прошел в Госдуму VII созыва. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.
- В 1992 году Газзаев привел «Динамо» к бронзовым медалям чемпионата России.
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