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Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо»

10 октября 2019, 15:17
48

Депутат Госдумы Валерий Газзаев готов сложить с себя полномочия и возглавить московское «Динамо».

Источник Metaratings.ru сообщил, что Газзаев разочаровался в депутатской деятельности. Он планировал вернуться в большой футбол в начале 2019 года. Газзаеву не дали баллотироваться на должность президента РФС, и поэтому он решил вернуться к тренерской работе. Газзаев заручился поддержкой высокопоставленных чиновников, благодаря чему его кандидатуру лоббируют в ВТБ.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил идею возвращения Газзаева к тренерской работе.

  • 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
  • Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году.
  • На выборах 2016 года тренер прошел в Госдуму VII созыва. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.
  • В 1992 году Газзаев привел «Динамо» к бронзовым медалям чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru

Metaratings.ru – информационный интернет-портал о букмекерских конторах, ставках и прогнозах на спорт. Работает с 2008 года. Ранее сайт был известен, как Winbetting, в 2018 году произошел перезапуск проекта. Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

Россия. Премьер-лига Динамо Газзаев Валерий
Комментарии (48)
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Путник 13
1570710256
К Газзаеву нет уважения ..очень любит зад вождям лизать..
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Красный май
1570710716
Очень его манят эти три замечательные буквы - ВТБ, обещают невиданные богатства.
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subbotaspartak
1570712605
А ты работать не разучился? А я и не умел. Чего б я в думе сидел.
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moskowcity-petrv
1570715490
Конечно свалишь!в думе 250000 за отсиженные булки платят!а тут явно больше будет
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OBOLEV
1570715818
Газаева за видео где Путину жопу вылизыввет уважения нет! По мне лучше в 10 раз Кобелева вернуть
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andromend
1570715938
Если взять результаты его тренерской деятельности,то они достойные. (Алании касаться не будем,там другая история). Нигде он не проваливался и результат был достойный,несмотря на единичные влеты. Но два момента настораживают.Первый,что он уже 5 лет не у дел был и второй то, что его характер непредсказуем,ведь он часто просто брал и уходил в отставку,даже тогда когда его не увольняли. Думаю,надо попробовать,хоть до зимнего окна,если он согласится на такое предложение.А потом полновесный контракт.
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Я - легенда
1570718676
Да он и Аланию к чемпионству приводил в 1995-м, и ЦСКА трижды к чемпионству плюс выиграл с ними Кубок УЕФА. И с Динамо (Киев) забирал серебро на Украине. Дело в другом. Он должен понимать, что он с Динамо теперь ничего не выиграет. Им бы удержаться в этом сезоне в РПЛ. Надо ему такое счастье?
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vladimir-7
1570720319
Если действительно В.Г.Газзаев хочет прийти в Динамо, то возникает вопрос на какую должность: главы правления Динамо, гендиректора клуба или главного тренера команды? Скорее всего на две первые.
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fedser
1570721379
Вряд ли это произойдет. Не верю!
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subbotaspartak
1570731342
Жадность фраера погубит. А от Думы не убудет.
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