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    Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо»

    Депутат Госдумы Валерий Газзаев готов сложить с себя полномочия и возглавить московское «Динамо».

    Источник Metaratings.ru сообщил, что Газзаев разочаровался в депутатской деятельности. Он планировал вернуться в большой футбол в начале 2019 года. Газзаеву не дали баллотироваться на должность президента РФС, и поэтому он решил вернуться к тренерской работе. Газзаев заручился поддержкой высокопоставленных чиновников, благодаря чему его кандидатуру лоббируют в ВТБ.

    Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил идею возвращения Газзаева к тренерской работе.

    • 5 октября руководство «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова.
    • Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году.
    • На выборах 2016 года тренер прошел в Госдуму VII созыва. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.
    • В 1992 году Газзаев привел «Динамо» к бронзовым медалям чемпионата России.

    Источник: Metaratings.ru

    Metaratings.ru – информационный интернет-портал о букмекерских конторах, ставках и прогнозах на спорт. Работает с 2008 года. Ранее сайт был известен, как Winbetting, в 2018 году произошел перезапуск проекта. Metaratings – партнер телеграм-канала Sport-inside (2037 подписчика), образованного в ноябре 2018 года от одноименного твиттера (13,2 тысячи подписчиков). Теперь Sport-inside публикует свои новости на Metaratings.

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4404

      subbotaspartak 51 секунду назад

      А ты работать не разучился?
      А я и не умел. Чего б я в думе сидел.

      0
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      Рейтинг: +844

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 7 минут назад

      Давай динамо выигрывай

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      Рейтинг: +1044

      neim 12 минут назад

      Что-то с трудом верится, больше на утятину похоже.
      Но если я ошибаюсь, то конечно было бы интересно посмотреть, может ли Газзаев ещё хоть что-то на тренерском поприще показать ?

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      Рейтинг: +202

      Alex-96 15 минут назад

      Где бы 300 клубов найти? Чтобы каждого единороса главным пристроить? Глядишь Госдума начала бы человеческие законы принимать.
      А в Газзаева если честно уже не верю. Был он тренером классным вопросов нет, а сейчас у него на уме только бабке и как царю-батюшке зад бы еще лизануть...

      0
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      Рейтинг: +6108

      derrik2000 18 минут назад

      А что?
      Пусть покажет, на что ещё годится главный тренер, который привёл ЦСКА к победе в ЛЧ!

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      Рейтинг: +7573

      parevg > derrik2000 8 минут назад

      К победе в ЛЕ, победа в ЛЧ нашим клубам светит после победы сборной на ЧМ, то-есть - никогда.

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      Рейтинг: +7573

      parevg 19 минут назад

      Уйти из думы, и сразу сесть за банкротство и смерть Алании.

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      Рейтинг: +2021

      кошмарик 24 минуты назад

      где бабло , туда и Газзаев... всё просто.. ЦСКА, госдума, Динамо-ВТБ - вехи пути...

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      Рейтинг: +11903

      bset 25 минут назад

      В этот раз Динамо уже из ФНЛ не вернется.

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      Рейтинг: +4723

      ilichkadr 26 минут назад

      Газзаев понял, что депутатская зарплата по сравнению с тренерской ничто.

      1
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      Рейтинг: +699

      Красный май 32 минуты назад

      Очень его манят эти три замечательные буквы - ВТБ, обещают невиданные богатства.

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