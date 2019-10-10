Газзаев готов уйти из Госдумы ради работы в «Динамо»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев готов сложить с себя полномочия и возглавить московское «Динамо».

Источник Metaratings.ru сообщил, что Газзаев разочаровался в депутатской деятельности. Он планировал вернуться в большой футбол в начале 2019 года. Газзаеву не дали баллотироваться на должность президента РФС, и поэтому он решил вернуться к тренерской работе. Газзаев заручился поддержкой высокопоставленных чиновников, благодаря чему его кандидатуру лоббируют в ВТБ.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Семин одобрил идею возвращения Газзаева к тренерской работе.