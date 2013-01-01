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    Семин: «Пригласить Газзаева в «Динамо» – хорошая идея. Весь чемпионат выиграет, если он вернется»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал идею возвращения Валерия Газзаева к тренерской работе.

    — Сейчас многие специалисты видят выходом из ситуации приглашение бело-голубыми Газзаева. Что вы думаете о его кандидатуре?

    — Это хорошая идея. Валерий Газзаев провел много лет в «Динамо» в качестве футболиста, тренера. Помню, как он уходил из «Локомотива» и искренне хотел стать динамовцем. У него хорошо получилось. Его «Динамо» выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал.

    В 90-е годы команда под его руководством боролась за самые высокие места, выступала в еврокубках. Газзаевские коллективы всегда были наверху, другой вопрос — удастся ли «Динамо» его пригласить или нет. Он идеальная фигура и независимый человек, который самостоятельно принимает решения и всегда добивается результата. Другого такого тренера найти сложно.

    — Но Газзаев не тренировал с 2013 года. Это не смущает?

    — Не играет никакой роли. Человек всегда в футболе, всю жизнь. Как можно утратить интерес к тренерской работе? Знания не уходят, опыта еще больше. Взаимоотношения с игроками у него всегда были и остаются хорошими.

    Вы когда-нибудь слышали, чтобы футболисты, которые с ним работали, сказали в его адрес негативные вещи? Они были счастливы! Потому что с ним всегда побеждали. Азарт к работе у него есть. Весь чемпионат выиграет, если Газзаев вернется, – сказал Семин.

    • В 1991 году Газзаев получил приглашение от руководства московского «Динамо» и со второго круга чемпионата возглавил динамовцев. В 1992 году Газзаев привел «Динамо» к бронзовым медалям чемпионата России.
    • Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013 году.
    • На выборах 2016 года прошел в Госдуму VII созыва, возглавив северокавказскую региональную группу партийного списка партии «Справедливая Россия», в которую был принят 26 июня 2016 года. Является заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      PFC CSKA MOSCOW 54 минуты назад

      Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он РАЗВАЛИЛ в 2013 году.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +394

      evgevg13 > PFC CSKA MOSCOW 50 минут назад

      развалили спонсоры и администраторы если что

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +508

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 55 минут назад

      А вдруг...мотиватор он неплохой

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6882

      silver29 1 час назад

      Газзаев из спортсмена стал разжиревшим партийным функционером, он так ответит словами кота из мультика "динамо, динамо, какое динамо ? нас и тут неплохо кормят".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Lilipyt 1 час назад

      В очередной раз все говорят о пенсионере, недаром пенсионный возраст повысили, как молоды стали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7546

      parevg 1 час назад

      Ему нельзя, уйдет из думы - потеряет неприкосновенность, и сядет за банкротство и смерть Алании.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +11880

      bset 1 час назад

      Минус одна команда в Москве. Высосет все деньги и обанкротит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +34443

      MaxRnD 1 час назад

      Где-то да, но маловероятно, что можно поменять ГосДуру на футбол ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9871

      vladimir-7 > MaxRnD 1 час назад

      Вот именно. Сидеть в теплом кресле и не ничего не делать и
      перейти на работу, где нужно трудиться, Газзаев не пойдет.

      4
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