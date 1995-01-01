Определились все участники 1/16 финала Кубка России

Ростов - Чайка.
Будет нормальное дерби
Стали известны все команды, которые примут участие в 1/16 финала Кубка России.
На этой стадии начинают свой турнирный путь 16 клубов РПЛ. Их соперниками станут «Луч», «Нижний Новгород», «Чайка», «Мордовия», «Торпедо», «Чертаново», «Шинник», «Балтика», «Факел», «Химки», КАМАЗ, «Черноморец», «Алания», «СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей».
- Жеребьевка 1/16 финала Кубка России состоится в среду, 4 сентября.
- Начало – в 09:30 по московскому времени.
- Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «Матч ТВ».