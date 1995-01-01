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    Определились все участники 1/16 финала Кубка России

    Стали известны все команды, которые примут участие в 1/16 финала Кубка России.

    На этой стадии начинают свой турнирный путь 16 клубов РПЛ. Их соперниками станут «Луч», «Нижний Новгород», «Чайка», «Мордовия», «Торпедо», «Чертаново», «Шинник», «Балтика», «Факел», «Химки», КАМАЗ, «Черноморец», «Алания», «СКА-Хабаровск», «Томь» и «Енисей».

    • Жеребьевка 1/16 финала Кубка России состоится в среду, 4 сентября.
    • Начало – в 09:30 по московскому времени.
    • Прямую трансляцию мероприятия покажет телеканал «Матч ТВ».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +956

      geroin161 5 минут назад

      Ростов - Чайка.
      Будет нормальное дерби

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2915

      paracetamol > geroin161 4 минуты назад

      На каком стадионе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32411

      portero 7 минут назад

      Знакомые команды все

      0
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