«Спорт-Экспресс»: гендиректор «Спартака» Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком

Поехал развеяться чуток, а то уморился тут в Москве.
По информации «Спорт-Экспресс», генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправился в Европу.
Как утверждает источник, функционер вылетел на переговоры с представителями потенциального новичка москвичей. При этом речь может идти не только о полузащитнике ПСВ Гастоне Перейро, но и о другом игроке из европейского чемпионата. Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с голландским клубом о трансфере Перейро за 15 миллионов, но агент уругвайца не хочет, чтобы футболист переезжал в Москву.
- Этим летом «Спартак» уже приобрел нападающего Эсекьеля Понсе («Рома») и полузащитника Резиуана Мирзова («Ростов»). Также из аренды вернулись хавбек Джано и Зелимхан Бакаев.
- После двух туров РПЛ москвичи набрали четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице.