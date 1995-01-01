«Спорт-Экспресс»: гендиректор «Спартака» Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком

По информации «Спорт-Экспресс», генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправился в Европу.

Как утверждает источник, функционер вылетел на переговоры с представителями потенциального новичка москвичей. При этом речь может идти не только о полузащитнике ПСВ Гастоне Перейро, но и о другом игроке из европейского чемпионата. Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с голландским клубом о трансфере Перейро за 15 миллионов, но агент уругвайца не хочет, чтобы футболист переезжал в Москву.