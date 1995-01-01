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    «Спорт-Экспресс»: гендиректор «Спартака» Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком

    По информации «Спорт-Экспресс», генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отправился в Европу.

    Как утверждает источник, функционер вылетел на переговоры с представителями потенциального новичка москвичей. При этом речь может идти не только о полузащитнике ПСВ Гастоне Перейро, но и о другом игроке из европейского чемпионата. Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с голландским клубом о трансфере Перейро за 15 миллионов, но агент уругвайца не хочет, чтобы футболист переезжал в Москву.

    • Этим летом «Спартак» уже приобрел нападающего Эсекьеля Понсе («Рома») и полузащитника Резиуана Мирзова («Ростов»). Также из аренды вернулись хавбек Джано и Зелимхан Бакаев.
    • После двух туров РПЛ москвичи набрали четыре очка и занимают третье место в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1984

      Evgeni1952 8 секунд назад

      Поехал развеяться чуток, а то уморился тут в Москве.

      0
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      Рейтинг: +6981

      KLIM777 1 минуту назад

      ахаххаха ну это смешно уже. Улетел, но обещал вернутся

      0
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      Рейтинг: -16

      qax53 30 минут назад

      Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Сайт - bet-tennis.com

      -2
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      Рейтинг: +4242

      ilichkadr 52 минуты назад

      Щас Цорн накупит игрочишек по своему усмотрению, а Кононову будет поставлена задача лепить из них команду. Да уж............физрук похоже попал.

      0
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      Рейтинг: +859

      Томик 56 минут назад

      Какой ещё "хавбек" Джано? "Человек, считающий себя футболистом" - так вернее будет.

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