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    De Telegraaf: «Спартак» договорился с ПСВ о трансфере Перейро

    «Спартак» договорился с ПСВ о переходе полузащитника сборной Уругвая и ПСВ Гастона Перейро.

    По информации источника, голландский клуб устроило предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.

    «Спартак» еще не договорился об условиях с футболистом.

    Отмечается, что сделке может препятствовать агент Перейро – Пако Касаль.

    • В 2015-м ПСВ уже сталкивался с недопониманием со стороны игрока и его представителя во время переговоров.
    • 24-летний уругваец провел за клуб 27 матчей в чемпионате Голландии-2018/19, забил 10 мячей и сделал шесть ассистов.

    Источник: De Telegraaf

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +349

      Illars 26 минут назад

      ага, сча еще пятнашку агенту - и очередной спартаковский классический трансфер))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18150

      oyabun 26 минут назад

      Сколько уже таких "покупок" было.. А пришел только Понсе )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4037

      серега кашин 42 минуты назад

      и в итоге он в спартаке не появится

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5061

      батог 46 минут назад

      Теперь еще Касаля уболтать !

      2
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