De Telegraaf: «Спартак» договорился с ПСВ о трансфере Перейро

ага, сча еще пятнашку агенту - и очередной спартаковский классический трансфер))
«Спартак» договорился с ПСВ о переходе полузащитника сборной Уругвая и ПСВ Гастона Перейро.
По информации источника, голландский клуб устроило предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.
«Спартак» еще не договорился об условиях с футболистом.
Отмечается, что сделке может препятствовать агент Перейро – Пако Касаль.
- В 2015-м ПСВ уже сталкивался с недопониманием со стороны игрока и его представителя во время переговоров.
- 24-летний уругваец провел за клуб 27 матчей в чемпионате Голландии-2018/19, забил 10 мячей и сделал шесть ассистов.