De Telegraaf: «Спартак» договорился с ПСВ о трансфере Перейро

«Спартак» договорился с ПСВ о переходе полузащитника сборной Уругвая и ПСВ Гастона Перейро.

По информации источника, голландский клуб устроило предложение «Спартака» в 15 миллионов евро.

«Спартак» еще не договорился об условиях с футболистом.

Отмечается, что сделке может препятствовать агент Перейро – Пако Касаль.