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    «Спорт-Экспресс»: агент Перейро против перехода игрока в «Спартак»

    Трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» может не состояться.

    Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход 24-летнего игрока за 15 миллионов евро.

    Как утверждает «Спорт-Экспресс», сделка может не состояться из-за агента уругвайца Пако Касаля, который выступает категорически против переезда футболиста в Москву.

    Похожая ситуация возникла в 2015 году при переходе Перейро в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео): когда голландский клуб уже договорился о приобретении хавбека, Касаль стал выдвигать новые требования. Тогда удалось достигнуть соглашения с агентом.

    В настоящее время ПСВ пытается убедить Касаля, чтобы переход полузащитника в «Спартак» все же состоялся.

    • Футболист перешел в клуб из Эйндховена из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
    • В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +5932

      ivanthebest 8 минут назад

      Этого агента нужно отправить нах..р и побыстрее. Не первый раз вставляет палки в колёса ради лишнего доллара, причём не игроку, а себе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1777

      Dellleone 18 минут назад

      Агент, дружит с головой и понимает, что переход в Спартак это в 99% крест на карьере.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3212

      Klaido > Dellleone 9 минут назад

      крест на карьере - это переход в предбанкротное ослиное стойло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5099

      батог 29 минут назад

      В том году- 3 забил, 3 голевых паса, 4 матча на скамейке в сборной. Как то так.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +858

      Томик 30 минут назад

      Просто агент хочет денег. Больше нет причин и препятствий к переходу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      СвинкаСправедливости 32 минуты назад

      Да и за такие деньги можно двух норм игроков купить для РПЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Untitled-1 38 минут назад

      пусть сгниют оба в ПСВ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      СвинкаСправедливости 39 минут назад

      Ну и ладно. Так и будет торговаться , пока не продаст в Хуань-Суань подороже.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      KLIM777 41 минуту назад

      ну и идите нахер тогда. очередная опера мыльная с игроком, который вообще не але

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1085

      алдан2014 42 минуты назад

      Цену набивает редиска

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4924

      Сильвербой 44 минуты назад

      Яркий пример того, что агенту наплевать на игрока и он все делает только ради своей наживы!

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