«Спорт-Экспресс»: агент Перейро против перехода игрока в «Спартак»

Этого агента нужно отправить нах..р и побыстрее. Не первый раз вставляет палки в колёса ради лишнего доллара, причём не игроку, а себе...
Трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» может не состояться.
Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход 24-летнего игрока за 15 миллионов евро.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», сделка может не состояться из-за агента уругвайца Пако Касаля, который выступает категорически против переезда футболиста в Москву.
Похожая ситуация возникла в 2015 году при переходе Перейро в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео): когда голландский клуб уже договорился о приобретении хавбека, Касаль стал выдвигать новые требования. Тогда удалось достигнуть соглашения с агентом.
В настоящее время ПСВ пытается убедить Касаля, чтобы переход полузащитника в «Спартак» все же состоялся.
- Футболист перешел в клуб из Эйндховена из «Насьоналя» (Монтевидео) в 2015 году за 7 миллионов евро.
- В сезоне-2018/19 уругваец провез за команду ПСВ 36 матчей, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
- Действующий контракт хавбека рассчитан до июня 2020 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Перейро в 12 миллионов евро.