«Спорт-Экспресс»: агент Перейро против перехода игрока в «Спартак»

Трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» может не состояться.

Сегодня стало известно, что клубы согласовали переход 24-летнего игрока за 15 миллионов евро.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», сделка может не состояться из-за агента уругвайца Пако Касаля, который выступает категорически против переезда футболиста в Москву.

Похожая ситуация возникла в 2015 году при переходе Перейро в ПСВ из «Насьоналя» (Монтевидео): когда голландский клуб уже договорился о приобретении хавбека, Касаль стал выдвигать новые требования. Тогда удалось достигнуть соглашения с агентом.

В настоящее время ПСВ пытается убедить Касаля, чтобы переход полузащитника в «Спартак» все же состоялся.