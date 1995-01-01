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    Обляков – лучший игрок 27-го тура РПЛ

    Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата России.

    Обляков стал первым в голосовании РПЛ, которое проводилось в социальной сети «Вконтакте».

    20-летний полузащитник набрал 16 615 голосов (36,87%), обойдя форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси (12 346, 27,4%) и форварда «Арсенала» Луку Джорджевича (7 896, 17,52%).

    • В матче против «Динамо» Обляков сделал две голевые передачи (2:2).
    • Всего у футболиста один гол и семь ассистов в составе ЦСКА.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17174

      Боцман59rus 14 секунд назад

      Ванька - раз,два,три Зенитушка ....ах пля хрустального нет, а где этот зверек,))

      0
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      Рейтинг: +643

      lejnin 21 минуту назад

      Мда, пользователи ВК такие пользователи ВК...смотрят не на игру, а на клубную принадлежность...стыдно должно быть РПЛ за такие голосовалки

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