Обляков – лучший игрок 27-го тура РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком 27-го тура чемпионата России.
Обляков стал первым в голосовании РПЛ, которое проводилось в социальной сети «Вконтакте».
20-летний полузащитник набрал 16 615 голосов (36,87%), обойдя форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси (12 346, 27,4%) и форварда «Арсенала» Луку Джорджевича (7 896, 17,52%).
- В матче против «Динамо» Обляков сделал две голевые передачи (2:2).
- Всего у футболиста один гол и семь ассистов в составе ЦСКА.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер РПЛ