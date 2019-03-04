Главные новости дня. Игроки «Реала» недовольны Солари из-за Бэйла, Кокорин получил ожоги в СИЗО

Marca: игроки «Реала» недовольны Солари из-за Бэйла.

Матч Кубка России «Арсенал» – «Оренбург» перенесен из Тулы в Химки.

Don Balon: Перес на этой неделе посетит Лондон, чтобы встретиться с Покеттино.

Тихонов подал иск на «Крылья Советов» из-за невыплаты компенсации.

«Спартак» объявил об уходе Трахтенберга из клуба.

«Меня никто не вправе обвинять в лицемерии». Карадениз ответил руководству «Рубина».

В матче с «Барселоной» Регилон назвал Месси блохой, а Суареса – уродом и кроликом.

Федун: «Спартак» в игре с «Краснодаром» показал тот футбол, который я хотел бы видеть».

Кокорин получил ожоги во время электрофореза в СИЗО.

Ракицкого не вызвали в сборную Украины на игры с Португалией и Люксембургом. Зинченко, Лунин, Марлос – в составе.

«Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту