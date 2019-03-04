Don Balon: Перес на этой неделе посетит Лондон, чтобы встретиться с Покеттино

Дон Эблан
Президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе должен вылететь в Лондон, чтобы встретиться с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает Don Balon.
Мадридцы в данный момент выбирают между аргентинским специалистом и экс-тренером команды Жозе Моуринью. При этом Перес исключил, что Сантьяго Солари сохранит свой пост в следующем сезоне.
- После 26-ти туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на 12 очков, а от «Атлетико» – на пять.
- На прошлой неделе мадридская команда вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (1:1, 0:3) в полуфинале.