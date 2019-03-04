Don Balon: Перес на этой неделе посетит Лондон, чтобы встретиться с Покеттино

Президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе должен вылететь в Лондон, чтобы встретиться с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает Don Balon.

Мадридцы в данный момент выбирают между аргентинским специалистом и экс-тренером команды Жозе Моуринью. При этом Перес исключил, что Сантьяго Солари сохранит свой пост в следующем сезоне.