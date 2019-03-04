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    Don Balon: Перес на этой неделе посетит Лондон, чтобы встретиться с Покеттино

    Президент «Реала» Флорентино Перес на этой неделе должен вылететь в Лондон, чтобы встретиться с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает Don Balon.

    Мадридцы в данный момент выбирают между аргентинским специалистом и экс-тренером команды Жозе Моуринью. При этом Перес исключил, что Сантьяго Солари сохранит свой пост в следующем сезоне.

    • После 26-ти туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на 12 очков, а от «Атлетико» – на пять.
    • На прошлой неделе мадридская команда вылетела из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (1:1, 0:3) в полуфинале.

    Источник: Don Balon

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    04.03.2019 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +905

      VVadic 4 марта 2019, 16:47

      Дон Эблан

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2019, 13:32

      реал-мечта... суперклуб.... но оставайся там,где прет....добейся чемпионства,как минимум...

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 марта 2019, 13:24

      хз. ПоЧеттино вроде и не плох , но кто знает. Хотя молод ,в реале еще не был, по любому лучше моура будет. Плюс возможно , если он реал возглавит, можно будет утянуть и кого из игроков ТТХ. Но не думаю, что Маурисио захочет что-то менять.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 марта 2019, 13:24

      Не плохо было бы увидеть его в Реале, может и Кейна с собой притащит)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Dgad 4 марта 2019, 13:24

      и/или эриксона

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