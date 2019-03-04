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    Матч Кубка России «Арсенал» – «Оренбург» перенесен из Тулы в Химки

    Ответный матч 1/4 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом» пройдeт в Химках, об этом сообщил журналист Василий Конов.

    «Арена Химки» – спаситель российского футбола. Даже не знаю, что бы мы без подмосковного стадиона делали. Вслед за дерби в Химки перенесен кубковый матч тульского «Арсенала». Главное теперь, чтобы газон выдержал такие нагрузки – игра вчера, игра в среду и потом 10-го. Для весны существенно. С другой стороны теперь все знают где лучшие агрономы – в Химках», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    • Матч «Арсенал» – «Оренбург» состоится в среду, 6 марта, в 19:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась победой «канониров» со счетом 4:2.
    • Ранее на «Арену Химки» был перенесен матч между «Динамо» и «Спартаком». Дерби в рамках 19-го тура РПЛ пройдет 10 марта в 19:00 мск.

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    04.03.2019 11:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 17:02

      А в Раменском неужели стадион хуже и не готов принять игры РПЛ или Кубка России ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:58

      Так можно и "Арену Химки" угробить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 марта 2019, 14:14

      Назовите тульского агронома, запоровшего поле стадиона и наказавшего Арсенал и его болельщиков

      1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 марта 2019, 13:04

      Главное что бы совсем газон не убили, иначе ни какие агрономы не спасут!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 12:37

      Там теплее что ли?))

      1
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 4 марта 2019, 11:37

      За аренду стадиона денежки нехилые отгребают.

      1
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