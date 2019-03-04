Матч Кубка России «Арсенал» – «Оренбург» перенесен из Тулы в Химки

А в Раменском неужели стадион хуже и не готов принять игры РПЛ или Кубка России ?
Ответный матч 1/4 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом» пройдeт в Химках, об этом сообщил журналист Василий Конов.
«Арена Химки» – спаситель российского футбола. Даже не знаю, что бы мы без подмосковного стадиона делали. Вслед за дерби в Химки перенесен кубковый матч тульского «Арсенала». Главное теперь, чтобы газон выдержал такие нагрузки – игра вчера, игра в среду и потом 10-го. Для весны существенно. С другой стороны теперь все знают где лучшие агрономы – в Химках», – написал Конов в своем телеграм-канале.
- Матч «Арсенал» – «Оренбург» состоится в среду, 6 марта, в 19:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась победой «канониров» со счетом 4:2.
- Ранее на «Арену Химки» был перенесен матч между «Динамо» и «Спартаком». Дерби в рамках 19-го тура РПЛ пройдет 10 марта в 19:00 мск.