Матч Кубка России «Арсенал» – «Оренбург» перенесен из Тулы в Химки

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом» пройдeт в Химках, об этом сообщил журналист Василий Конов.

«Арена Химки» – спаситель российского футбола. Даже не знаю, что бы мы без подмосковного стадиона делали. Вслед за дерби в Химки перенесен кубковый матч тульского «Арсенала». Главное теперь, чтобы газон выдержал такие нагрузки – игра вчера, игра в среду и потом 10-го. Для весны существенно. С другой стороны теперь все знают где лучшие агрономы – в Химках», – написал Конов в своем телеграм-канале.