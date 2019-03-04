Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В матче с «Барселоной» Регилон назвал Месси блохой, а Суареса – уродом и кроликом

    Защитник «Реала» Серхио Регилон назвал блохой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во время матча 26-го тура Примеры (0:1).

    В одном из эпизодов испанец ввязался в словесную перепалку с аргентинцем.

    «Что? Что ты говоришь? Тебя что-то раздражает, блоха?», – сказал Регилон Месси. В результате в конфликт пришлось вмешаться защитнику мадридцев Рафаэлю Варану.

    Также у Регилона случилось несколько стычек с форвардом каталонцев Луисом Суаресом. В одной из них игрок «Реала» сказал уругвайцу: «Не прикасайся ко мне, ты, урод». В другой защитник назвал нападающего «Барселоны» кроликом.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2019 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:13

      Когда у игрока ничего не получается в игре ,можно прославиться своим скандальным поведением.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 4 марта 2019, 19:58

      3 ЛЧ подряд это феноменально,а потому у ребят немного поехала крыша.Это нормально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2019, 19:36

      рамос при всех достоинствах, с лионелем и рядом не стоит...но оба были с капитанскими регалиями...........

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 4 марта 2019, 19:32

      Да,Реалу только Мауриньо не хватает,он бы научил их как грязно играть,при нем они никогда достойно не проигрывали чуть ли не до драк дело доходило.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > professor13 5 марта 2019, 15:36

      Моур стал другим, по крайней мере в МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 4 марта 2019, 19:22

      в Каталонии говорят - мужик должен быть чуток симпатичнее обезьяны, красота для него не так важна, как для женщины

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 марта 2019, 19:16

      Мальчик вышел играть за великий Реал и огребает от Барсы в каждом матче. Да ещё на Бернабеу :))))
      Нервишки сдают

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > la verdad 4 марта 2019, 19:24

      он ничего не может сделать на поле и наверное по совету и примеру Рамоса, включает разные приемчики нефутбольные

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 4 марта 2019, 19:14

      Собака лает , караван идёт !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > life85 4 марта 2019, 19:19

      Суареса он точно не задел, тот так и воспринял

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      roshka_1981 4 марта 2019, 19:02

      Регилон и Винисиус будущее Реала !!! А Месси с Суаресом доживают свои последние годики !)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий > roshka_1981 4 марта 2019, 19:07

      Твой регилон и близко не будет играть на их уровне

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > roshka_1981 4 марта 2019, 19:12

      С таким будущим тебе следующей победы в ЛЧ не дождаться :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > roshka_1981 4 марта 2019, 19:18

      война план покажет, пока всё авансы, у Винисиуса может быть получится...

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 марта 2019, 18:58

      кусачий кролик

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Garrincha58 4 марта 2019, 19:16

      ему повезло что Суарес в серьез не обиделся , а то бы загрыз.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > portero 5 марта 2019, 08:47

      )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2019, 18:46

      на поле Барса показала,кто блоха и карлики,что с новым,что со старым тренером,реал сейчас не конкурент Барсе

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11