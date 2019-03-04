Тихонов подал иск на «Крылья Советов» из-за невыплаты компенсации

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сообщил, что обратился в палату по разрешению споров РФС. Самарцы досрочно расторгли контракт со специалистом и не выплатили ему за это положенной суммы.

«Сегодня подал иск в палату по разрешению споров РФС. «Крылья Советов» не выплачивают деньги за досрочное расторжение трудового договора от 4 октября.

Я ждал несколько месяцев. Не хотел доводить дело до разбирательств в палате РФС. Очень надеюсь, что дело не дойдeт до заседания по моему вопросу. Надеюсь, мой вопрос рассмотрит руководство «Крыльев Советов», – сказал Тихонов.