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    Тихонов подал иск на «Крылья Советов» из-за невыплаты компенсации

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов сообщил, что обратился в палату по разрешению споров РФС. Самарцы досрочно расторгли контракт со специалистом и не выплатили ему за это положенной суммы.

    «Сегодня подал иск в палату по разрешению споров РФС. «Крылья Советов» не выплачивают деньги за досрочное расторжение трудового договора от 4 октября.

    Я ждал несколько месяцев. Не хотел доводить дело до разбирательств в палате РФС. Очень надеюсь, что дело не дойдeт до заседания по моему вопросу. Надеюсь, мой вопрос рассмотрит руководство «Крыльев Советов», – сказал Тихонов.

    • 48-летний тренер возглавил «Крылья Советов» в июне 2017 года и в первом своем сезоне команду из ФНЛ в РПЛ.
    • В октябре прошлого года самарский клуб отправил Тихонова в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2019 13:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 20:10

      Имеет на это право.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 4 марта 2019, 18:55

      Не надо было вообще выгонять ВАРКАУТЕРНА ,чтоб проблем не было с Тихоновым

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 4 марта 2019, 13:41

      Андрей Тихонов - порядочный человек.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 марта 2019, 13:29

      Как-то дико звучит когда здоровый лоб начинает выпрашивать "подушку безопасности", если ты такой востребованный переходи в другой клуб или иди на завод работать , там тебе по три месяца будут зарплату задерживать которая гораздо меньше спортивной. Пора быть ближе к народу.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > silver29 4 марта 2019, 14:35

      иди капай картошку, челядь) будешь ближе к народу! ну а Андрей Тихонов все все доказал в своей жизни

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      Рейтинг: +1155

      fhnv > silver29 4 марта 2019, 18:56

      а ты с мясокомбината смотрю

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 марта 2019, 13:24

      Теперь заплатят.

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > афоня72 4 марта 2019, 20:34

      ...только таким образом в России выбивают законно заработанные деньги, к великому стыду.Наверное по принципу--денег нет,но ты держись.

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