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    Ракицкого не вызвали в сборную Украины на игры с Португалией и Люксембургом. Зинченко, Лунин, Марлос – в составе

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на ближайшие матчи против Португалии и Люксембурга. В список не попал защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

    Вратари: Андрей Пятов («Шахтeр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания)

    Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтeр»), Никита Бурда, Артeм Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).

    Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтeр»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия)

    Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артeм Кравец («Кайсериспор», Турция).

    Резерв: Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Роман Зозуля («Альбасете», Испания).

    Источник: ФФУ

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    04.03.2019 21:21
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +41

      American-Patriot 5 марта 2019, 19:34

      Мр- зь - одним словом..., это я ракицком.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:48

      Для Зенита это даже лучше.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 5 марта 2019, 12:14

      Ракицкого не вызвали в команду бандерлогов. Че тут скажешь о Ракицком? Человек.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 марта 2019, 10:42

      А вот от шевы я такого не ожидал, подсел под правительства

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Жёлто-синий 5 марта 2019, 13:58

      Не будем судить,человек подневольный

      3
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 5 марта 2019, 06:17

      А где Ярмоленко?

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 01:27

      Для Зенита плюс. Не будут Ракицкого дёргать из команды.

      4
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > ДВС 11 марта 2019, 12:12

      Как там домбасенок, сильно помог зениту?)

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2019, 00:58

      Донецк и Крым вообще без футбола остались. А это не так страшно. Ракицкий, наверное, не удивлён

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 5 марта 2019, 00:57

      Это политика. Ракицкого не взяли не потому, что его уровень ниже, не потому, что тренер не видел его в составе, и не потому что команда против. Его не взяли лишь потому, что если возьмут, то весь штаб тренерский натянут и без работы оставят.
      Плохо, когда горстка подонков вертит миллиардами, сбивая им в голову ересь.
      Представьте себе, что не обычные люди воюют и умирают, а депутаты да прочие руководители. Интересно, тогда они тоже кричали бы о патриотизме и рвались в бой, как теперь на словах.

      Только когда комар садится на яйца, понимаешь, что есть способ решить проблему без применения силы (с)

      5
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 марта 2019, 00:36

      Как бы хотелось ,чтобы адекватные русские и украинцы вышли сказали : хорош нам сраться и достали самогона и сала с огурцами и капустой квашеной , напились и пели песни : кто на русском ,кто на украинском.И пусть все политики посмотрят на это. Но думаю ,что это нереально.

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > petrucho-spb 5 марта 2019, 08:09

      Окраинцы те же русские только с окраины,как же мы можем сами с собой сраться? А срач развели мягко говоря люди не русской национальности по заказу заокеанских хозяев.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 00:03

      Стыдновато гражданину ДНР играть за Усрину.

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > prezent2017 11 марта 2019, 12:13

      Стыдно быть гражданином днр

      -2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Parker8 11 марта 2019, 12:28

      А что стыдного?

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