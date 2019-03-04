Ракицкого не вызвали в сборную Украины на игры с Португалией и Люксембургом. Зинченко, Лунин, Марлос – в составе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил состав команды на ближайшие матчи против Португалии и Люксембурга. В список не попал защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтeр»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес», Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — «Шахтeр»), Никита Бурда, Артeм Шабанов, Виталий Миколенко (все — «Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Эдуард Соболь («Яблонец», Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке-04», Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — «Шахтeр»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Безус («Гент», Бельгия)

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артeм Кравец («Кайсериспор», Турция).

Резерв: Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Иван Петряк («Ференцварош», Венгрия), Роман Зозуля («Альбасете», Испания).