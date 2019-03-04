Кокорин получил ожоги во время электрофореза в СИЗО

а прыщь на жопе у него не всковчил
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги на сеансе электрофореза в СИЗО.
По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, во время процедуры форварду сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. После этого у него началось нагноение.
Ранее Кокорин пожаловался на боль в колене [в марте 2018 года футболист перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок]. После этого защита игрока заявила, что ему необходимы лечебные процедуры, иначе он может остаться инвалидом.
- В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 5 декабря суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля, а затем – до 8 апреля. Все четверо обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».