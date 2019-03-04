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    Кокорин получил ожоги во время электрофореза в СИЗО

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги на сеансе электрофореза в СИЗО.

    По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, во время процедуры форварду сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. После этого у него началось нагноение.

    Ранее Кокорин пожаловался на боль в колене [в марте 2018 года футболист перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок]. После этого защита игрока заявила, что ему необходимы лечебные процедуры, иначе он может остаться инвалидом.

    • В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 5 декабря суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля, а затем – до 8 апреля. Все четверо обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: Радио «Говорит Москва»

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    04.03.2019 18:59
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 5 марта 2019, 17:41

      а прыщь на жопе у него не всковчил

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:20

      Как всегда адвокат приукрашивает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 09:41

      У Гиннера в медсанчасти тюряги тайыне агенты!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 5 марта 2019, 09:06

      выздоравливай

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 марта 2019, 23:51

      Пи пец!!! Сожгли ему кожу и мышечную ткань?
      Срочно в Склиф!!! Иначе нагноение, заражение и ампутация ноги.
      Нет не в Склиф, в Германию на лечение до суда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 4 марта 2019, 23:21

      адвокат отрабатывает ..вместе с товарищами сми ибо люди "случайно" попали

      0
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 4 марта 2019, 22:04

      Здоровья парням, и терпения...

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 марта 2019, 21:39

      Начал стулом,им и закончил.Но электрическим.

      4
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 21:01

      Электрофорез делал, только что устроившийся в мед часть медбрат корейской наружности))

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 4 марта 2019, 20:59

      Странный какой то адвокат.
      За такие вещи, даже обычные люди в суд сразу подают, а не в прессе дают интервью. Какая "звезда", такой и адвокат.))

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > ivany4 4 марта 2019, 22:22

      Электрофорезем вообще нельзя ни чего сжечь, только если человека крепко привязать что бы не смог снять, максимум красное пятнышко на коже появилось, а пишут чуть ли не на костре сжигали )))

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > ufos73 4 марта 2019, 23:09

      Слово "ожег" само по себе страшное.
      На этом все и строиться. Покраснение кожи на определенном участке и определенного количества, уже считается ожогом. Поэтому мы читаем не заключения медиков, ожог такой то степени, а измышления адвоката - сожгли кожу и мышечную ткань.)) Видимо у адвокатов судьба такая - нет аргументов, можно и приврать немного.)

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