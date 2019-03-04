Кокорин получил ожоги во время электрофореза в СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги на сеансе электрофореза в СИЗО.

По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, во время процедуры форварду сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. После этого у него началось нагноение.

Ранее Кокорин пожаловался на боль в колене [в марте 2018 года футболист перенес операцию по поводу разрыва крестообразных связок]. После этого защита игрока заявила, что ему необходимы лечебные процедуры, иначе он может остаться инвалидом.