Федун: «Спартак» в игре с «Краснодаром» показал тот футбол, который я хотел бы видеть»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что ему понравилось, как действовала команда во встрече 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

– Вы сказали перед игрой, что будет интересно. Ваша оценка?

– Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят.

– Что сказали?

– Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.

– Ожидания положительные?

– В футболе бывает всякое. Вы же видели по матчу «Реала» и «Барселоны»: «Реал» давил-давил, но проиграл. Все бывает в футболе. Но то, что команда будет играть в том направлении, в котором она должна играть, нет сомнений.