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    Федун: «Спартак» в игре с «Краснодаром» показал тот футбол, который я хотел бы видеть»

    Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что ему понравилось, как действовала команда во встрече 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    – Вы сказали перед игрой, что будет интересно. Ваша оценка?

    – Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят.

    – Что сказали?

    – Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.

    – Ожидания положительные?

    – В футболе бывает всякое. Вы же видели по матчу «Реала» и «Барселоны»: «Реал» давил-давил, но проиграл. Все бывает в футболе. Но то, что команда будет играть в том направлении, в котором она должна играть, нет сомнений.

    • Красно-белые набрали 29 очков и продолжают занимать четвертую строчку в турнирной таблице.
    • У лидирующего «Зенита» – 37 баллов, у «Краснодара» – 34, у ЦСКА – 30.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2019 16:11
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 11:30

      Можно сказать что первый блин комом. Главное что бы был прогресс в игре. Высокий прессинг оказался неожиданным для Краснодара ,но он длился минут 20. На всю игру играть в таком темпе сложно.

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > zigbert 5 марта 2019, 12:05

      Ну, не таким уж и комом вышел этот "первый блин"...
      Потихоньку (хотя признаться, хотелось бы побыстрее) налаживаются игровые связи, подстраховка, Айртон вливается в команду более менее успешно...
      Ломовицкий...
      Немного по нему хочу сказать.
      Как хорошо, без оглядки на авторитетов в предсезонке сначала играл, доказывая свою нужность в старте, так же неубедительно стал играть и в последних матчах предсезонки.
      Нет-нет!
      В отсутствии желания и хорошей по-спортивному наглости я его упрекнуть не могу.
      Просто стало как-то более заметно, что он ещё "сырой" и в стартовом составе делать ему нечего: Мельгарехо намного лучше.
      Но если Лом прибавит, то Димке Комбарову нужно будет намазать "Моментом" лавку и приклеится к ней.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > derrik2000 5 марта 2019, 17:51

      По Ломовицкому согласен ,не все у него еще получается. Правда физически он выглядит отлично. Хотя если сравнить его с Мельгарехо ,то Мельгарехо более креативный игрок.

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 марта 2019, 23:53

      Ну всё, для Комбарова это приговор, как и для Глушакова, такого темпа не смогут они держать. только из-за лимита может кого и выпустят.. Первые минут 20 Спартак Баера включил и Краснодар выглядел беспомощно, но потом присели. Конечно всем матч понравился, устали болельщики от автобусов и окопов РПЛ.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 марта 2019, 22:53

      Мне понравилось.
      Я тоже за такой футбол.
      Связи наладятся если команду не тусовать как карты.
      Игру он абсолютно правильно оценил.

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 4 марта 2019, 21:35

      А мне итоговый результат понравился.Так держать!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 марта 2019, 21:15

      Всё правильно. Было желание играть в высокий прессинг, но пока хватило не надолго. Думаю, если так и дальше пойдёт, подтянутся Жиго и Фернандо, " заматереет" молодёжь, будет больше игры в пас - то и результат не заставит себя ждать.

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 марта 2019, 20:55

      Классный футбол был год назад и счет 4-1 говорил сам за себя.Главная проблема сейчас - опорная зона. с Жиго и Фернандо быки так не порезвятся

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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 4 марта 2019, 20:42

      "Бей беги" - вот он идеал, к которому надо стремиться оказывается) Хотелось всё таки от любимой команды, что нибудь более изобретательное увидеть на поле. Потеря Промеса очень чувствуется, просто Федун не хочет это признавать и тратить деньги.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 4 марта 2019, 19:17

      Вот она психология Федуна - " это тот футбол, который Я хотел бы видеть " - Я Я Я , мог бы выдать - " это тот футбол который должен понравиться болельщикам " , думаю было бы дипломатичнее , учитывая нынешнюю ситуацию .
      Лично мне игра Спартака внушает оптимизм , да еще работать и работать , особенно в обороне в во взаимопонимании , собранности не хватает , некоторым техники , но атакующий рисунок просматривается . Да и играли пока только первую игру после перерыва и соперник Краснодар - совсем не подарок . Так что " будем подождать и посмотреть " что дальше вырастет )))

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      Рейтинг: +6913

      батог 4 марта 2019, 18:44

      Особенно после 25 минуты, как в нокдауне побывали ! Быки нерасчухались!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 марта 2019, 18:14

      особенно в защите

      2
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