Федун: «Спартак» в игре с «Краснодаром» показал тот футбол, который я хотел бы видеть»

Можно сказать что первый блин комом. Главное что бы был прогресс в игре. Высокий прессинг оказался неожиданным для Краснодара ,но он длился минут 20. На всю игру играть в таком темпе сложно.
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что ему понравилось, как действовала команда во встрече 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
– Вы сказали перед игрой, что будет интересно. Ваша оценка?
– Сказал, что будет интересно – было интересно. Мне матч понравился. После игры зашел, поблагодарил тренера и ребят.
– Что сказали?
– Сказал, что могли выиграть, могли проиграть. Матч был интересным, хорошо смотрелся с трибун – это первое. И второе – это тот футбол, который я хотел бы видеть: с высоким прессингом и активностью всех футболистов. То, что еще нет связей, тоже понятно – они не могут сразу возникнуть. Но если будем так играть, будем прогрессировать.
– Ожидания положительные?
– В футболе бывает всякое. Вы же видели по матчу «Реала» и «Барселоны»: «Реал» давил-давил, но проиграл. Все бывает в футболе. Но то, что команда будет играть в том направлении, в котором она должна играть, нет сомнений.
- Красно-белые набрали 29 очков и продолжают занимать четвертую строчку в турнирной таблице.
- У лидирующего «Зенита» – 37 баллов, у «Краснодара» – 34, у ЦСКА – 30.