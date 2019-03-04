«Спартак» объявил об уходе Трахтенберга из клуба

«Спартак» объявил об уходе со своей должности директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Руководство клуба удовлетворило просьбу пресс-атташе об отставке.

О желании покинуть москвичей Трахтенберг заявил вчера в эфире телеканала «Матч Премьер».

Исполнять обязанности руководителя департамента будет Филипп Папенков.

Трахтенберг занимал пост пресс-атташе красно-белых с 13 июля 2016 года.