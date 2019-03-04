«Спартак» объявил об уходе Трахтенберга из клуба

наконец-то! столько пел ежонок, что спартак основали в 20-цатые годы, когда сам Андрей Старостин в книге "Большой футбол" рассказал как было дело в 1935 году, что стыд брал за такого пресс-атташе
«Спартак» объявил об уходе со своей должности директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Руководство клуба удовлетворило просьбу пресс-атташе об отставке.
О желании покинуть москвичей Трахтенберг заявил вчера в эфире телеканала «Матч Премьер».
Исполнять обязанности руководителя департамента будет Филипп Папенков.
Трахтенберг занимал пост пресс-атташе красно-белых с 13 июля 2016 года.