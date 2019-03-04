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    «Спартак» объявил об уходе Трахтенберга из клуба

    «Спартак» объявил об уходе со своей должности директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга. Руководство клуба удовлетворило просьбу пресс-атташе об отставке.

    О желании покинуть москвичей Трахтенберг заявил вчера в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Исполнять обязанности руководителя департамента будет Филипп Папенков.

    Трахтенберг занимал пост пресс-атташе красно-белых с 13 июля 2016 года.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    04.03.2019 13:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 5 марта 2019, 00:19

      наконец-то! столько пел ежонок, что спартак основали в 20-цатые годы, когда сам Андрей Старостин в книге "Большой футбол" рассказал как было дело в 1935 году, что стыд брал за такого пресс-атташе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 4 марта 2019, 14:51

      Измайлова уберите ещё,который всяких Рош покупает за 12 лямов,по рыночной стоимости в 2,5.,хватит уже позорить спартак

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 марта 2019, 13:50

      хоть один догадался сам уйти

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 марта 2019, 13:48

      Трах тибедох тох бум бултых и нету Траха)

      -1
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 4 марта 2019, 13:43

      пора бы уже было Рим от иудеев очистить)

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > Project Бабангида 4 марта 2019, 14:15

      Думаешь это первая ласточка?))))

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 марта 2019, 13:40

      А ведь как по-началу открещивался "я не я и лошадь не моя", вот и всплыл автор пасквиля, даже про взломанный сайт что-то плел.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 марта 2019, 13:37

      Плакать не будем!

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