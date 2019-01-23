«Порту» обыграл «Бенфику» и вышел в финал Кубка лиги. Судья отменил гол «орлам», несмотря на VAR

Полуфинал Кубка португальской лиги «Бенфика» – «Порту» завершился со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

За лиссабонцев забил полузащитник Рафаэл. В составе команды из Порту голами отметились полузащитники Ясин Браими и Фернандо, нападающий Мусса Марега.

Арбитр матча на «Эстадио Мунисипаль» отменил гол «Бенфики» после консультации с коллегами. Регламент турнира предусматривает просмотр VAR. Подробнее – в материале «Бомбардира».

Второй финалист определится в матче «Брага» – «Спортинг». Начало – в 22:45 по московскому времени.

Португалия. Кубок лиги. Полуфинал

Бенфика – Порту – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Браими, 24; 1:1 – Рафаэл, 31; 1:2 – Марега, 35; 1:3 – Браими, 86.