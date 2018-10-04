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  • Нигматуллин: «Локомотив» не готов к выступлению в Лиге чемпионов»

Нигматуллин: «Локомотив» не готов к выступлению в Лиге чемпионов»

4 октября 2018, 06:43
7

Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что столичного клуба нет шансов по итогам группового этапа Лиги чемпионов даже на третью итоговую позицию в турнирной таблице группы D.

«В первом тайме «Локомотив» играл неплохо, но матч состоит из двух. На второй тайм «Локо» как-то не хватает. Мотивация и воодушевление на игру в Лиге чемпионов поначалу было, а сейчас как будто чего-то не хватает.

По большому счету удар в створ ворот был всего один. Но этого-то недостаточно, чтобы победить «Шальке». «Локомотив» не готов, к сожалению, к выступлению в Лиге чемпионов.

После жеребьевки многие говорили, что «Локо» может выйти из группы или хотя бы занять третье место. Но сейчас все шансы, чтобы занять последнее», – сказал Нигматуллин.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Локомотив Шальке-04 Нигматуллин Руслан
Комментарии (7)
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mialkov
1538625153
Набираемся опыта и сил, у Локо нет боязни соперника, как у дебютантов, поэтому в Германии Шальке придется не сладко!
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КЭТиК
1538626198
Ну хотя бы очко можно постараться набрать.
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VikNMar
1538626979
Не теми усилились ..... гнать селекционеров надо !
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bset
1538630983
Ну ладно. Когда всего 4 команды играют, все может сто раз перевернуться. Будем верить в лучшее.
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Рубик Докоян
1538632678
" Локо" пока не готов вообще к сезону. Игры в РПЛ и на Кубок это лишний раз подтверждают.
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prezent2017
1538633090
Чем их Сёмин в прошлом году кормил? А на этот, видать, жрачка кончилася.
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zigbert
1538644837
Начало плохое но впереди еще четыре тура. Все может быть.
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