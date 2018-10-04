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    Какой вы футболист?

    Нигматуллин: «Локомотив» не готов к выступлению в Лиге чемпионов»

    Бывший голкипер «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что столичного клуба нет шансов по итогам группового этапа Лиги чемпионов даже на третью итоговую позицию в турнирной таблице группы D.

    «В первом тайме «Локомотив» играл неплохо, но матч состоит из двух. На второй тайм «Локо» как-то не хватает. Мотивация и воодушевление на игру в Лиге чемпионов поначалу было, а сейчас как будто чего-то не хватает.

    По большому счету удар в створ ворот был всего один. Но этого-то недостаточно, чтобы победить «Шальке». «Локомотив» не готов, к сожалению, к выступлению в Лиге чемпионов.

    После жеребьевки многие говорили, что «Локо» может выйти из группы или хотя бы занять третье место. Но сейчас все шансы, чтобы занять последнее», – сказал Нигматуллин.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2018 06:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 4 октября 2018, 12:20

      Начало плохое но впереди еще четыре тура. Все может быть.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 октября 2018, 09:04

      Чем их Сёмин в прошлом году кормил? А на этот, видать, жрачка кончилася.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 08:57

      " Локо" пока не готов вообще к сезону. Игры в РПЛ и на Кубок это лишний раз подтверждают.

      3
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      Рейтинг: +25020

      bset 4 октября 2018, 08:29

      Ну ладно. Когда всего 4 команды играют, все может сто раз перевернуться. Будем верить в лучшее.

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 4 октября 2018, 07:22

      Не теми усилились ..... гнать селекционеров надо !

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 октября 2018, 07:09

      Ну хотя бы очко можно постараться набрать.

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 октября 2018, 06:52

      Набираемся опыта и сил, у Локо нет боязни соперника, как у дебютантов, поэтому в Германии Шальке придется не сладко!

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