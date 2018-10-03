Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Матч с «Шальке» складывался для «Локомотива» тяжело, но важно. Между командами слишком много пересечений, чтобы не считать эту игру принципиальной. В «Локо» работает бывший спортивный директор немецкого клуба Эрик Штоффельхаус. Еще на поле в основном составе «Локомотива» вышел Бенедикт Хеведес. Когда-то он был капитаном «Шальке», но покинул клуб из-за ненадобности главному тренеру Доменико Тедеско. Матч в Лиге чемпионов – хороший шанс на месть. Но ничего у Хеведеса не получилось.
Хотя многом благодаря Хеведесу «Локомотив» долго удерживал нули. Он боролся и летел в подкаты, а в самый решающий момент Бенедикт беспомощно наблюдал, как соперник колотит мяч в сетку после подачи углового. Хеведес в этой борьбе с МакКенни не участвовал, но и никого не опекал. Этот случай – показательная история о том, как одним эпизодом можно испортить все впечатление.
Ищите Бенедикта за силуэтом судьи:
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— UEFA.com deutsch (@UEFAcom_de) 3 октября 2018 г.
Бенедикт пытался даже атаковать и нанес два удара в сторону ворот. Еще он трижды выиграл верховую борьбу, совершил два отбора и показал 79% точности передач.
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— просто мимо крокодил (@mrgeekann) 3 октября 2018 г.
Встреча с «Шальке» не закончилась для Хеведеса хорошими вещами. Зато у «Локомотива» проблемы еще серьезнее. Шансов на выход из группы с нулем очков после двух туров почти нет. «Шальке» проигрывает всем в чемпионате, но в Лиге чемпионов набрал уже четыре очка. Звездные новички Семину пока не помогают.
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— DW Sports (@dw_sports) 3 октября 2018 г.
Болельщики больше не верят в «Локомотив».
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— Алексей Арефьев (@lexastaw) 3 октября 2018 г.
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— Artemii_Goldman (@Artemii_goldman) 3 октября 2018 г.
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— Larkamara (@larkamara) 3 октября 2018 г.
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— Сергей Сапсаныч (@motiv_14) 3 октября 2018 г.
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— Sergey Gladyshev (@gsvofficial) 3 октября 2018 г.
«Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов, но пока не набирает очков.
Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Шальке»