Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

Очередное поражение с оттенком странности.

Матч с «Шальке» складывался для «Локомотива» тяжело, но важно. Между командами слишком много пересечений, чтобы не считать эту игру принципиальной. В «Локо» работает бывший спортивный директор немецкого клуба Эрик Штоффельхаус. Еще на поле в основном составе «Локомотива» вышел Бенедикт Хеведес. Когда-то он был капитаном «Шальке», но покинул клуб из-за ненадобности главному тренеру Доменико Тедеско. Матч в Лиге чемпионов – хороший шанс на месть. Но ничего у Хеведеса не получилось.

Хотя многом благодаря Хеведесу «Локомотив» долго удерживал нули. Он боролся и летел в подкаты, а в самый решающий момент Бенедикт беспомощно наблюдал, как соперник колотит мяч в сетку после подачи углового. Хеведес в этой борьбе с МакКенни не участвовал, но и никого не опекал. Этот случай – показательная история о том, как одним эпизодом можно испортить все впечатление.

Ищите Бенедикта за силуэтом судьи:

twit text — UEFA.com deutsch (@UEFAcom_de) 3 октября 2018 г.

Бенедикт пытался даже атаковать и нанес два удара в сторону ворот. Еще он трижды выиграл верховую борьбу, совершил два отбора и показал 79% точности передач.

twit text — просто мимо крокодил (@mrgeekann) 3 октября 2018 г.

Встреча с «Шальке» не закончилась для Хеведеса хорошими вещами. Зато у «Локомотива» проблемы еще серьезнее. Шансов на выход из группы с нулем очков после двух туров почти нет. «Шальке» проигрывает всем в чемпионате, но в Лиге чемпионов набрал уже четыре очка. Звездные новички Семину пока не помогают.

twit text — DW Sports (@dw_sports) 3 октября 2018 г.

Болельщики больше не верят в «Локомотив».

twit text — Алексей Арефьев (@lexastaw) 3 октября 2018 г.

twit text — Artemii_Goldman (@Artemii_goldman) 3 октября 2018 г.

twit text — Larkamara (@larkamara) 3 октября 2018 г.

twit text — Сергей Сапсаныч (@motiv_14) 3 октября 2018 г.

twit text — Sergey Gladyshev (@gsvofficial) 3 октября 2018 г.

«Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов, но пока не набирает очков.

Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Шальке»