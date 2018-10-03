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    • Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?

    Беспомощный Хеведес не спас «Локомотив». Что будет дальше?


    3.9
    Голосов: 7
    03.10.2018 22:05
    Очередное поражение с оттенком странности.

    Матч с «Шальке» складывался для «Локомотива» тяжело, но важно. Между командами слишком много пересечений, чтобы не считать эту игру принципиальной. В «Локо» работает бывший спортивный директор немецкого клуба Эрик Штоффельхаус. Еще на поле в основном составе «Локомотива» вышел Бенедикт Хеведес. Когда-то он был капитаном «Шальке», но покинул клуб из-за ненадобности главному тренеру Доменико Тедеско. Матч в Лиге чемпионов – хороший шанс на месть. Но ничего у Хеведеса не получилось.

    Хотя многом благодаря Хеведесу «Локомотив» долго удерживал нули. Он боролся и летел в подкаты, а в самый решающий момент Бенедикт беспомощно наблюдал, как соперник колотит мяч в сетку после подачи углового. Хеведес в этой борьбе с МакКенни не участвовал, но и никого не опекал. Этот случай – показательная история о том, как одним эпизодом можно испортить все впечатление.

    Ищите Бенедикта за силуэтом судьи:

    Бенедикт пытался даже атаковать и нанес два удара в сторону ворот. Еще он трижды выиграл верховую борьбу, совершил два отбора и показал 79% точности передач.

    Встреча с «Шальке» не закончилась для Хеведеса хорошими вещами. Зато у «Локомотива» проблемы еще серьезнее. Шансов на выход из группы с нулем очков после двух туров почти нет. «Шальке» проигрывает всем в чемпионате, но в Лиге чемпионов набрал уже четыре очка. Звездные новички Семину пока не помогают.

    Болельщики больше не верят в «Локомотив».

    «Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов, но пока не набирает очков.

    Текстовый онлайн матча «Локомотив» – «Шальке»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», Twitter
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 7
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    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 октября 2018, 02:34

      Хеведес не спас «Локомотив», зато нагнул ЦСКА.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 4 октября 2018, 13:42

      В 2002-м также проиграли в первом туре Галатасараю, за два тура не забили ни одного гола... Что было дальше, помните?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 октября 2018, 12:51

      Это писец, а не игра была. Не могу подобрать хорошие слова.. Тихий ужас просто. Миранчуки играют как из днища, остановятся, в носу почешут, подумают-- Семин реально провалился, даже ЛЕ по такой игре не светит..Вообще никакой самоотдачи. Если не уберут Сёмина, то шансов у Локо нет вообще..даже в РПЛ в 5ку не смогут пролезть 100%

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Рубинище 4 октября 2018, 15:24

      А Рубин даже пролезет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубинище 4 октября 2018, 15:42

      По сравнению со Спартаком у Локо есть игра.На равных играть со второй командой бундеслиги это дорогого стоит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > александр п 4 октября 2018, 17:49

      Без Горетски, это далеко не вторая команда...и даже не третья

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Vlad Mourinho 5 октября 2018, 10:31

      И тем не менее бундеслига это уровень,повыше Славии ,которая вчера возила Зенит.

      -1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > александр п 5 октября 2018, 15:16

      Ну тут уместна фраза: "игра забудется - результат останется".

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Vlad Mourinho 5 октября 2018, 15:35

      Это если смотреть в отдалённое будущее,а если в ближайшее то игра важней,болельщики ходят на игру.Рубин дважды выигрывал чемпионат,а болельщиков не нажил.Да и когда есть игра ,результат как правило приходит.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > александр п 5 октября 2018, 15:45

      Мне кажется, главная мечта болельщиков наших топ клубов - это то, чтобы любимая команда как можно дольше играла на евроарене и надо сказать что пока что зенит справляется с этой задачей лучше локо. Что же касается рубина, то его в основном всегда поддерживали жители казани, ну и в определенные периоды, такие как, чемпионство или победа над барселоной, армия "рубиновых" пополнялась кучкой глориков, которые как только рубин перестал показывать чемпионскую игру, чудесным образом испарились.
      Вот поэтому то и не нажили...

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Vlad Mourinho 5 октября 2018, 16:09

      У Зенита нет игры и боюсь его ждёт позор.Рубин в годы чемпионства играл в скучный сверхпрагматичный футбол,смотреть его было просто не интересно.Поэтому в большой и богатой по российским меркам Казани он в основном .играл при полупустых трибунах.Бердыеву была поставлена задача повысить зрелищность и оказалось,что такой футбол он ставить не в состоянии.И Барселону он обыграл выставив автобус и одному шальному удару Рязанцева.Да одной единственной контратаке.

      -1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > александр п 5 октября 2018, 17:06

      На мой взгляд зенит как минимум выйдет из группы, чего не скажешь о локомотиве, который может закончить на 4 месте - вот это и будет позор (группа то приблизительно ровная).
      А по поводу рубина, повторюсь самое главное результат, Бердыев дважды сделал Рубин чемпионом, болельщики должны памятник ему ставить, ведь до него этого не удавалось сделать никому!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Vlad Mourinho 5 октября 2018, 18:43

      С такой игрой,вернее её отсутствием Зенит может выйти ,но не факт из группы весьма слабенькой ,но дальше обязательно получит от первого же серьёзного соперника.Локо же весьма достойно играет со значительно более сильными соперниками,показывая неплохую игру и в этом разница.А успехи Бикееча казанцы не оценили,настоящим ценителям нужно всё таки зрелище,а не унылая тягомотина.

      -1
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > александр п 5 октября 2018, 20:37

      В таком случае, пусть каждый останется при своем мнении)

      0
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 4 октября 2018, 10:15

      Надо верить, наивно, слепо, но руки после 2 из 6 опускать глупо и слабо.

      2
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 4 октября 2018, 09:18

      Сёмин на месте как и Каррера если их заменить они лучше играть не будут,реал впух,зенит тоже,а игроки то не плохие у них,и то что они проиграли мало зависит от тренера,если игроки ******** вспышку причём тренер,,а он им говорил и давал наставление,не получилось ни чего страшного,Поветкин вон тоже первый раз упал так чо теперь он слабак,

      3
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      Рейтинг: +13761

      Dominator777 4 октября 2018, 08:55

      Локо теперь необходимо биться за ЛЕ и не нужно тешить себя иллюзиями о победах в оставшихся матчах и выходе в плей-офф.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +895

      xkixerx 4 октября 2018, 08:43

      Самое интересное что все пишут такой негатив......Тренера на мыло, чемпион липовый и т.д. и т.п. а 79% проголосовало, что локо еще может выйти из группы.... А вот возьмет Паровоз и закинет каких полешек в топку, как в том фильме..... Да как покатит и наберет 12 очков в оставшихся матчах???? Не вот просто интересно будет читать, что Палыч тренер от бога Локомотив - Чемпион!!!

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > xkixerx 4 октября 2018, 10:39

      однажды так и произошло, кстати галатасарай тогда тоже в групе был

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 октября 2018, 07:16

      Пока за такую игру штрафы не введут,чтобы в оборотной ведомости отражаться началось ничего не изменится,хочу играю,нет настроения не играю,хочу тренера сливаю,хочу люблю тренера...Вы че рамсы попутали игрочишки...Вот как мне кажется нужно...

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 октября 2018, 06:57

      локомотив покатился по наклонной

      0
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      Рейтинг: +2265

      Ловкий Бубен > mihail1980 4 октября 2018, 17:07

      Главное чтобы не под откос

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 4 октября 2018, 06:55

      А что будет? Войдет Паровоз в четверку сильнейших в своей группе - к гадалке не ходи. А серьезно: при всём уважении к Палычу, 14 лет отсутствия в Лиге Чемпионов сказываются и на тренере, факт. "Локомотив" таков же, как в 2002-2003гг, а Лига уж ДАЛЕКО вперед убежала. Так вот.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Хведя 4 октября 2018, 15:47

      С этим составом в ЛЧ делать нечего,Локо выглядит достойно,имхо будет прибавлять.

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