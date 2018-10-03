Семак: «Видел Жиркова на пробежке, но когда он вернется в строй, не знаю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Артем Дзюба, получивший удар в матче РПЛ с «Анжи» (1:2), выйдет на поле во встрече второго тура группового раунда Лиги Европы со «Славией». Также специалист рассказал о состоянии здоровья полузащитника Юрия Жиркова.

– Дзюба получил удар в матче с «Анжи», хромал. Надо ли дать отдохнуть ему?

– Он работает в том же режиме, что и остальные. Всем футболистам сборной приходится тяжело, у них не было полноценной подготовки к сезону, они потратили много эмоциональных и физических сил. Дзюба готов играть на сто процентов, как и другие игроки.

– Вы не могли бы конкретно объяснить, что у Жиркова за проблемы со здоровьем. И какой результат дают загадочные методы лечения, о которых вы говорили в сентябре?

– Мы надеемся, что ему не понадобится операционное вмешательство, принимаем консервативные методы лечения. Я видел его на пробежке, но мне сложно предположить, когда он вернется в строй. У него не разрыв ахилла, повреждение другой степени.

Встреча «Зенит» – «Славия» пройдет 4 октября, в четверг, и начнется в 19:55 по московскому времени.