«Уфа»: «Можно бесконечно смотреть на то, как Тилл возит соперников»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео отличного дриблинга полузащитника команды Оливье Тилла в матче девятого тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).

В одном из эпизодов люксембуржец в центре поля четырежды подряд обыграл футболистов соперника.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилл возит соперников!» – подписала видео пресс-служба уфимцев.

Тилл перешел в «Уфу» из «Прогреса» этим летом.