«Уфа»: «Можно бесконечно смотреть на то, как Тилл возит соперников»

Раньше были дриблёры Бышовец,Байдачный,Гуцаев,почему сейчас один в один никто не может обвести?
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео отличного дриблинга полузащитника команды Оливье Тилла в матче девятого тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).
В одном из эпизодов люксембуржец в центре поля четырежды подряд обыграл футболистов соперника.
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилл возит соперников!» – подписала видео пресс-служба уфимцев.
Тилл перешел в «Уфу» из «Прогреса» этим летом.
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— ФК УФА (@UfaFc) 3 октября 2018 г.