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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Уфа»: «Можно бесконечно смотреть на то, как Тилл возит соперников»

    Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео отличного дриблинга полузащитника команды Оливье Тилла в матче девятого тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).

    В одном из эпизодов люксембуржец в центре поля четырежды подряд обыграл футболистов соперника.

    «Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилл возит соперников!» – подписала видео пресс-служба уфимцев.

    Тилл перешел в «Уфу» из «Прогреса» этим летом.

    Источник: ФК «Уфа»

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    03.10.2018 15:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3609

      александр п 4 октября 2018, 19:20

      Раньше были дриблёры Бышовец,Байдачный,Гуцаев,почему сейчас один в один никто не может обвести?

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 3 октября 2018, 20:06

      Не плох.

      0
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 19:07

      Игрок креативный. Раньше таких игроков было много ,сейчас перевелись.

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 октября 2018, 17:07

      Финт, финту рознь... Можно м..дить 2 часа и в итоге потерять мяч и получить контратаку на свои рамы, а можно сделать 1 финт, быстро расстаться с мячом сделав обостряющий пас и забить гол сопернику. Все эти финты Драчевского никакого толку не принесли...

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 3 октября 2018, 16:09

      А соперники Уфе в это время голы забивают...

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      Рейтинг: +600

      polozovs 3 октября 2018, 15:57

      Без продвижения вперёд. А так красавчег

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 октября 2018, 15:34

      И чё так в каждом матче получаеться?? как у Месси)

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