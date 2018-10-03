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  • «Уфа»: «Можно бесконечно смотреть на то, как Тилл возит соперников»

«Уфа»: «Можно бесконечно смотреть на то, как Тилл возит соперников»

3 октября 2018, 15:20
7

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видео отличного дриблинга полузащитника команды Оливье Тилла в матче девятого тура РПЛ с «Енисеем» (2:1).

В одном из эпизодов люксембуржец в центре поля четырежды подряд обыграл футболистов соперника.

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как Оливье Тилл возит соперников!» – подписала видео пресс-служба уфимцев.

Тилл перешел в «Уфу» из «Прогреса» этим летом.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Уфа»
Россия. Премьер-лига Уфа Енисей Тилль Оливье
Комментарии (7)
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Жёлто-синий
1538570049
И чё так в каждом матче получаеться?? как у Месси)
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polozovs
1538571474
Без продвижения вперёд. А так красавчег
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Nerlinger
1538572173
А соперники Уфе в это время голы забивают...
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ivanthebest
1538575622
Финт, финту рознь... Можно м..дить 2 часа и в итоге потерять мяч и получить контратаку на свои рамы, а можно сделать 1 финт, быстро расстаться с мячом сделав обостряющий пас и забить гол сопернику. Все эти финты Драчевского никакого толку не принесли...
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zigbert
1538582828
Игрок креативный. Раньше таких игроков было много ,сейчас перевелись.
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Niko
1538586401
Не плох.
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александр п
1538670039
Раньше были дриблёры Бышовец,Байдачный,Гуцаев,почему сейчас один в один никто не может обвести?
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