Сигурдссон: «Хорошее чувство – заработать три очка в матче с «Реалом»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что команда верила в победу над «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень хорошее чувство – заработать три очка в домашнем матче против «Реала», мы счастливы. Конечно, это важный для нас результат, который повлияет на наше положение в группе.

Мы много оборонялись как в первом, так и во втором тайме. Конечно, мы верили, что сможем победить, мы хотели заработать три очка, и нам это удалось», – заявил Сигурдссон.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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