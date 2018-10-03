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    Начо – об уходе Роналду: «Реал» не может жить прошлым»

    Защитник «Реала» Начо не считает нужным думать о том, что было бы с командой в этом сезоне, если бы Криштиану Роналду не перешел в «Ювентус» прошедшим летом.

    «Криштиану принял решение покинуть Мадрид. Мы, игроки, ничего не можем с этим поделать.

    Это было только его решение. Мы можем лишь уважать его и поблагодарить за то, что он сделал для всех нас за эти годы.

    Но мы не можем жить прошлым и думать только о том, какой бы команда была с ним», – заявил Начо.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: Daily Mail

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    03.10.2018 11:17
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