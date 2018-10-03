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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Защитник «Реала» Регилон: «Трижды попали в каркас ворот, но мяч отказывался идти в сетку»

    Защитник «Реала» Серхио Регилон рассказал о смешанных чувствах от дебюта в Лиге чемпионов.

    «От дебюта чувства противоречивые, ведь мы не выиграли. Надо снова начать побеждать. Я рад дебютировать в команде, но мы как команда должны менять ситуацию.

    Мы трижды попали в каркас ворот, создавали опасные моменты, но мяч отказывался идти в сетку. Самое важно, это что мы создаем острые эпизоды, так что голы придут», – считает футболист.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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    Источник: УЕФА

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    03.10.2018 08:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 16:02

      У Реала просто был не их день.

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      Рейтинг: +895

      xkixerx 3 октября 2018, 10:09

      Да хоть 4.... счет на табло господин Регилон

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 3 октября 2018, 09:10

      да хоть 150 раз)) важно не в створ попадать, а голы забивать

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      Рейтинг: +365

      BykAs 3 октября 2018, 09:00

      Попадание в штангу- разновидность удара мимо ворот!

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