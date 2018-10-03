Защитник «Реала» Регилон: «Трижды попали в каркас ворот, но мяч отказывался идти в сетку»

Защитник «Реала» Серхио Регилон рассказал о смешанных чувствах от дебюта в Лиге чемпионов.

«От дебюта чувства противоречивые, ведь мы не выиграли. Надо снова начать побеждать. Я рад дебютировать в команде, но мы как команда должны менять ситуацию.

Мы трижды попали в каркас ворот, создавали опасные моменты, но мяч отказывался идти в сетку. Самое важно, это что мы создаем острые эпизоды, так что голы придут», – считает футболист.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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