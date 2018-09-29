Лига 1. «Лион» не справился с «Нантом», «Бордо» – с «Реймсом» и другие результаты

Состоялись очередные матчи восьмого тура Лиги 1. Соперник «Зенита» по группе Лиги Европы «Бордо» не смог в гостях обыграть «Реймс».
«Лион» дома не справился с «Нантом». Во втором тайме лионцы не реализовали пенальти. Команда Бруно Женезио идет в таблице третьей.
Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур
Гол: 0:1 – Бенезе, 45+1.
Гол: 1:0 – Нинга, 40 (с пенальти).
Удаления: нет – Гнахоре, 69 (вторая ж.к.).
Голы: 1:0 – Ауар, 22; 1:1 – Бочилья, 62.
Голы: 1:0 – Да Коста, 13; 2:0 – Мотиба, 81; 3:0 – Мартен, 90+2.
Источник: Бомбардир.ру