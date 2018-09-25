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  • Юран: «С учетом последних неудач для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке России»

Юран: «С учетом последних неудач для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке России»

25 сентября 2018, 09:51
6

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что «Спартак» должен постараться как можно дальше пройти по турнирной сетке Кубка России на фоне последних неудач команды в чемпионате страны и еврокубках.

«С учетом последних неудач в национальном первенстве и еврокубках для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке.

В принципе этот трофей сам по себе должен быть важен для каждой команды, а уж у подопечных Массимо Карреры после обидного вылета от «Тосно» в полуфинале прошлого розыгрыша наверняка будет особая мотивация.

Главное, чтобы они избежали безалаберности и недооценки «Черноморца». Именно отношение к таким соперникам как к проходным губит многие топ-клубы.

Если «Спартак» правильно отнесется к предстоящему матчу, проблем не возникнет», – заявил Юран.

Матч 1/16 финала Кубка России «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, в 18:30 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Кубок Спартак Черноморец Юран Сергей Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Т34
1537859913
С учетом последних неудач важно пройти дальше в кубке России? А без учета гори все синим пламенем? Можно не проходить? Я не могу понять, когда бывшие футболисты дают интервью (да и не бывшие) они хоть думают, что говорят или думать уже нечем?
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кузнецов артем
1537862775
Важно в этом матче, забить пару голов с игры, чтоб журналисты заткнулись...
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vitvik
1537866108
«Тосно», непроходимый для «Спартака» соперник в Кубке России, больше не играет. Путь к Кубку открыт.
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zigbert
1537872509
На ранних этапах кубка будет лучше обкатывать резервный состав и не боятся вылета.
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