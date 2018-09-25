Юран: «С учетом последних неудач для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке России»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что «Спартак» должен постараться как можно дальше пройти по турнирной сетке Кубка России на фоне последних неудач команды в чемпионате страны и еврокубках.

«С учетом последних неудач в национальном первенстве и еврокубках для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке.

В принципе этот трофей сам по себе должен быть важен для каждой команды, а уж у подопечных Массимо Карреры после обидного вылета от «Тосно» в полуфинале прошлого розыгрыша наверняка будет особая мотивация.

Главное, чтобы они избежали безалаберности и недооценки «Черноморца». Именно отношение к таким соперникам как к проходным губит многие топ-клубы.

Если «Спартак» правильно отнесется к предстоящему матчу, проблем не возникнет», – заявил Юран.

Матч 1/16 финала Кубка России «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, в 18:30 по московскому времени.