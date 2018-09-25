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    Юран: «С учетом последних неудач для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке России»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Юран считает, что «Спартак» должен постараться как можно дальше пройти по турнирной сетке Кубка России на фоне последних неудач команды в чемпионате страны и еврокубках.

    «С учетом последних неудач в национальном первенстве и еврокубках для «Спартака» будет важно пройти дальше в Кубке.

    В принципе этот трофей сам по себе должен быть важен для каждой команды, а уж у подопечных Массимо Карреры после обидного вылета от «Тосно» в полуфинале прошлого розыгрыша наверняка будет особая мотивация.

    Главное, чтобы они избежали безалаберности и недооценки «Черноморца». Именно отношение к таким соперникам как к проходным губит многие топ-клубы.

    Если «Спартак» правильно отнесется к предстоящему матчу, проблем не возникнет», – заявил Юран.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Черноморец» – «Спартак» состоится в среду, 26 сентября, в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.09.2018 09:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 13:48

      На ранних этапах кубка будет лучше обкатывать резервный состав и не боятся вылета.

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 25 сентября 2018, 12:01

      «Тосно», непроходимый для «Спартака» соперник в Кубке России, больше не играет. Путь к Кубку открыт.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vitvik 25 сентября 2018, 12:32

      В прошлом году спартачи с самого начала тоже говорили,
      что кубок России у них уже в кармане.

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > vitvik 25 сентября 2018, 18:33

      Да, Тосно успел вписать своё имя в историю как знатный шашлычник)

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 сентября 2018, 11:06

      Важно в этом матче, забить пару голов с игры, чтоб журналисты заткнулись...

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      Рейтинг: +5072

      Т34 25 сентября 2018, 10:18

      С учетом последних неудач важно пройти дальше в кубке России? А без учета гори все синим пламенем? Можно не проходить? Я не могу понять, когда бывшие футболисты дают интервью (да и не бывшие) они хоть думают, что говорят или думать уже нечем?

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