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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не справился с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и другие результаты

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не справился с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и другие результаты

22 сентября 2018, 18:53
10

Завершились некоторые матчи шестого тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не смог обыграть выходца из Чемпионшипа. Единственный гол у хозяев забил Фред.

Лидер турнира «Ливерпуль» всухую разгромил «Саутгемптон». Крупным счетом завершил встречу и «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Фулхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Грей, 2; 1:1 – Митрович, 78.

Бернли – Борнмут – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Выдра, 39; 2:0 – Леннон, 41; 3:0 – Барнс, 84; 4:0 – Барнс, 88.

Кардифф – Манчестер Сити – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Агуэро, 32; 0:2 – Силва, 35; 0:3 – Гюндоган, 44; 0:4 – Марез, 67; 0:5 – Марез, 89.

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:0

Лестер – Хаддерсфилд – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Йоргенсен, 5; 1:1 – Ихеначо, 19; 2:1 – Мэддисон, 66; 3:1 – Варди, 75.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Худт, 10 (в свои ворота); 2:0 – Матип, 21; 3:0 – Салах, 45+3.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фред, 18; 1: 1 – Моутинью, 53.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Фулхэм Уотфорд Бернли Борнмут Кардифф Манчестер Сити Кристал Пэлас Лестер Хаддерсфилд Таун Ливерпуль Саутгемптон Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Комментарии (10)
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21082014
1537632067
Ливерпуль вел после первого тайма 3-0 и этого могучего задела вполне хватило для того,чтобы играть совершенно не напрягаясь,в свое удовольствие,во втором.еще одна победа на "ноль",но,по правде сказать,соперник был чрезвычайно инертен в атакующих действиях.
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Skull_Boy
1537632239
Провел Маур нормально 3 игры и успокоился, и опять пошла черная
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babenko1977
1537632556
М Ю стал почти обычным середняком
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XoVoS
1537633594
Off Моуриньо
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qzma
1537634914
Особенный не справляется, нужно Черчесова ставить в МЮ
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Karpathian
1537650774
Волки жгут
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Platon Faustov
1537659698
Вот не понимаю руководство МЮ. МС взяли Пепа, первый год был не ок, а потом каждый лучше. Так же и у Ливерпуля с Клоппом. А тут уже который год, пора бы и задуматься.
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Igor Belousov
1537677808
ливерпуль-нас не догонят
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zigbert
1537693666
Победа Ливерпуля на "классе".
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