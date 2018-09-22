АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не справился с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и другие результаты

Завершились некоторые матчи шестого тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не смог обыграть выходца из Чемпионшипа. Единственный гол у хозяев забил Фред.

Лидер турнира «Ливерпуль» всухую разгромил «Саутгемптон». Крупным счетом завершил встречу и «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

Фулхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Грей, 2; 1:1 – Митрович, 78.

Бернли – Борнмут – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Выдра, 39; 2:0 – Леннон, 41; 3:0 – Барнс, 84; 4:0 – Барнс, 88.

Кардифф – Манчестер Сити – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Агуэро, 32; 0:2 – Силва, 35; 0:3 – Гюндоган, 44; 0:4 – Марез, 67; 0:5 – Марез, 89.

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:0

Лестер – Хаддерсфилд – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Йоргенсен, 5; 1:1 – Ихеначо, 19; 2:1 – Мэддисон, 66; 3:1 – Варди, 75.

Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Худт, 10 (в свои ворота); 2:0 – Матип, 21; 3:0 – Салах, 45+3.

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фред, 18; 1: 1 – Моутинью, 53.

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