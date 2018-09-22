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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» не справился с «Вулверхэмптоном», «Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и другие результаты

    Завершились некоторые матчи шестого тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» дома не смог обыграть выходца из Чемпионшипа. Единственный гол у хозяев забил Фред.

    Лидер турнира «Ливерпуль» всухую разгромил «Саутгемптон». Крупным счетом завершил встречу и «Манчестер Сити».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Фулхэм – Уотфорд – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грей, 2; 1:1 – Митрович, 78.

    Бернли – Борнмут – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Выдра, 39; 2:0 – Леннон, 41; 3:0 – Барнс, 84; 4:0 – Барнс, 88.

    Кардифф – Манчестер Сити – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Агуэро, 32; 0:2 – Силва, 35; 0:3 – Гюндоган, 44; 0:4 – Марез, 67; 0:5 – Марез, 89.

    Кристал Пэлас – Ньюкасл – 0:0

    Лестер – Хаддерсфилд – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Йоргенсен, 5; 1:1 – Ихеначо, 19; 2:1 – Мэддисон, 66; 3:1 – Варди, 75.

    Ливерпуль – Саутгемптон – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Худт, 10 (в свои ворота); 2:0 – Матип, 21; 3:0 – Салах, 45+3.

    Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фред, 18; 1: 1 – Моутинью, 53.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 18:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 12:07

      Победа Ливерпуля на "классе".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 23 сентября 2018, 07:43

      ливерпуль-нас не догонят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 23 сентября 2018, 02:41

      Вот не понимаю руководство МЮ. МС взяли Пепа, первый год был не ок, а потом каждый лучше. Так же и у Ливерпуля с Клоппом. А тут уже который год, пора бы и задуматься.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 сентября 2018, 00:12

      Волки жгут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      ugc-gaming 22 сентября 2018, 19:48

      Особенный не справляется, нужно Черчесова ставить в МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 22 сентября 2018, 19:26

      Off Моуриньо

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 22 сентября 2018, 19:09

      М Ю стал почти обычным середняком

      4
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 сентября 2018, 19:03

      Провел Маур нормально 3 игры и успокоился, и опять пошла черная

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 22 сентября 2018, 19:01

      Ливерпуль вел после первого тайма 3-0 и этого могучего задела вполне хватило для того,чтобы играть совершенно не напрягаясь,в свое удовольствие,во втором.еще одна победа на "ноль",но,по правде сказать,соперник был чрезвычайно инертен в атакующих действиях.

      4
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > 21082014 23 сентября 2018, 02:40

      у них сейчас график плотный, надо экономить силы.

      0
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