Защитник ЦСКА Чернов: «Ребята говорят, что один гол все же засчитывать надо было»

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал отмененный гол в ворота «Виктории» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Большинство ребят играли впервые, чуть-чуть было волнение в первом тайме после двух пропущенных голов, которые, на мой взгляд, были совсем не нужны.

В перерыве Гончаренко с нами поговорил, обсудили между собой ситуацию и вышли на второй тайм. Отступать было некуда, начали играть в свой футбол.

Судейство? Наше дело – играть в футбол. Остальным занимаются судьи. Их же пятеро. Если засчитали гол, значит, видимо, все было по правилам. Но надо посмотреть повтор. Ребята говорят, что один все же засчитывать надо было. Марио шел в стык, без них не бывает футбола, но он сыграл в мяч. Мне кажется, незаслуженное решение», – сказал Чернов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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