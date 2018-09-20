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    Защитник ЦСКА Чернов: «Ребята говорят, что один гол все же засчитывать надо было»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал отмененный гол в ворота «Виктории» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Большинство ребят играли впервые, чуть-чуть было волнение в первом тайме после двух пропущенных голов, которые, на мой взгляд, были совсем не нужны.

    В перерыве Гончаренко с нами поговорил, обсудили между собой ситуацию и вышли на второй тайм. Отступать было некуда, начали играть в свой футбол.

    Судейство? Наше дело – играть в футбол. Остальным занимаются судьи. Их же пятеро. Если засчитали гол, значит, видимо, все было по правилам. Но надо посмотреть повтор. Ребята говорят, что один все же засчитывать надо было. Марио шел в стык, без них не бывает футбола, но он сыграл в мяч. Мне кажется, незаслуженное решение», – сказал Чернов.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

    Источник: Sport24

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    20.09.2018 08:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 20 сентября 2018, 14:36

      ЦСКА молодцы. Даже после двух отмененных голов, не сдались, продолжали давить и в итоге заработали пенальти, который реализовали.

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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 20 сентября 2018, 11:50

      Ребята говорят....а своего мнения что ли нет?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 сентября 2018, 08:24

      И многие так считают по отмене этого гола. Марио играл в мяч, а законы физики ещё никто не отменял, как и инерцию движения тела. Чех потом явно симулировал тяжесть этого столкновения. Гол был трудовой и забит без нарушения правил при помощи везухи. Как и чехи забили нам первый, рикошет помог.

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Рубик Докоян 20 сентября 2018, 09:33

      это уже не везуха, а выдирание мяча с мясом, но в пределах правил, трудовой гол, обидно что за воротами судья не фига ничего не увидел, а главному нажаловался.
      Блин анти-мат долбанный слово н_а_я_б_е_д_н*и*ч*а*л не пропускает.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > FanatSerj 20 сентября 2018, 15:35

      Главный не всегда может быть в гуще событий, поэтому у него есть помощники за воротами и на линиях. Он порой физически не может успеть и увидеть в деталях, что произошло. А у этого на глазах происходило , и он так этот эпизод трактовал. Не мало судей просто не обладают должной квалификацией де факто, хотя де юре они арбитры ФИФА.

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