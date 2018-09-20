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  • Защитник ЦСКА Чернов: «Ребята говорят, что один гол все же засчитывать надо было»

Защитник ЦСКА Чернов: «Ребята говорят, что один гол все же засчитывать надо было»

20 сентября 2018, 08:18
5

Защитник ЦСКА Никита Чернов прокомментировал отмененный гол в ворота «Виктории» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Большинство ребят играли впервые, чуть-чуть было волнение в первом тайме после двух пропущенных голов, которые, на мой взгляд, были совсем не нужны.

В перерыве Гончаренко с нами поговорил, обсудили между собой ситуацию и вышли на второй тайм. Отступать было некуда, начали играть в свой футбол.

Судейство? Наше дело – играть в футбол. Остальным занимаются судьи. Их же пятеро. Если засчитали гол, значит, видимо, все было по правилам. Но надо посмотреть повтор. Ребята говорят, что один все же засчитывать надо было. Марио шел в стык, без них не бывает футбола, но он сыграл в мяч. Мне кажется, незаслуженное решение», – сказал Чернов.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Виктория» – ЦСКА завершился со счетом 2:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

У ЦСКА проблемы. Но они опять сотворили чудо

Источник: Sport24
Лига чемпионов ЦСКА Виктория Фернандес Марио Чернов Никита Гончаренко Виктор
Комментарии (5)
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Рубик Докоян
1537421088
И многие так считают по отмене этого гола. Марио играл в мяч, а законы физики ещё никто не отменял, как и инерцию движения тела. Чех потом явно симулировал тяжесть этого столкновения. Гол был трудовой и забит без нарушения правил при помощи везухи. Как и чехи забили нам первый, рикошет помог.
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ArReal
1537433410
Ребята говорят....а своего мнения что ли нет?
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Dmirubo
1537443369
ЦСКА молодцы. Даже после двух отмененных голов, не сдались, продолжали давить и в итоге заработали пенальти, который реализовали.
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