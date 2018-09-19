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    Лига чемпионов. ЦСКА вырвал ничью у «Виктории», проигрывая 0:2

    «Виктория» дома сыграла вничью с ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Михал Крменчик. У гостей отличились форвард Федор Чалов и полузащитник Никола Влашич.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

    Виктория (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Крменчик, 29; 2:0 – Крменчик, 41; 2:1 – Чалов, 49; 2:2 – Влашич (с пенальти), 90+5.

    «Виктория»: Козачик, Губник, Горжава (Гейда, 89), Лимберски, Копиц, Ржезник, Крменчик (Резничек, 74), Коваржик, Коларж (Цермак, 64), Перница.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов (Ахметов, 46), Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Чалов (Сигурдссон, 81).

    Предупреждения: Губник, 80; Резничек, 88; Лимберски, 90+6 – Ефремов, 4; Ахметов, 68; Бийол, 73; Сигурдссон, 82; Бекао, 86.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2018 23:52
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    Комментарии129
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 20 сентября 2018, 16:07

      ЦСКА всегда восхищает своей самоотверженностью.

      6
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      Рейтинг: +206

      andromend 20 сентября 2018, 11:51

      За армейцев всегда был спокоен. У них все всегда по уму. Рад за дружеский клуб.Нам бы так.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 20 сентября 2018, 11:39

      Всем коням лишнюю порцию овса, были хороши.
      Не подкалываю, от души.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 20 сентября 2018, 11:31

      Молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 20 сентября 2018, 11:24

      "Виктории" пиво кто то подогнал пльзненского? Боже... Какое же дерьмо говнянки из РПЛ... Такое дерьмо....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 20 сентября 2018, 11:21

      Хороший итог

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +846

      sined1951 20 сентября 2018, 11:03

      Матч показал, что физическая подготовка игроков ЦСКА получше. Хорошо было-бы если и следующий матч ЦСКА играл с Викторией как ответный, но...

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 сентября 2018, 10:37

      Удача была снами. Хорошо, что ничья. На флажке.

      2
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      Рейтинг: +365

      BykAs 20 сентября 2018, 09:50

      Очко вырвали с мясом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов > BykAs 22 сентября 2018, 15:42

      Это ты про матч со Спартаком в воскресенье ?

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs > Горкин Блеванов 22 сентября 2018, 21:33

      В правильном направлении мыслишь Товаришч !

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 20 сентября 2018, 09:39

      Молодцы,теперь дома хотя бы ничью сгонять менее голевую и третье место наше,выше не влезть в этот раз мне кажется(

      3
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