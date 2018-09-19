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  • Лига чемпионов. ЦСКА вырвал ничью у «Виктории», проигрывая 0:2

Лига чемпионов. ЦСКА вырвал ничью у «Виктории», проигрывая 0:2

19 сентября 2018, 23:52
131

«Виктория» дома сыграла вничью с ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Михал Крменчик. У гостей отличились форвард Федор Чалов и полузащитник Никола Влашич.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

Виктория (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Крменчик, 29; 2:0 – Крменчик, 41; 2:1 – Чалов, 49; 2:2 – Влашич (с пенальти), 90+5.

«Виктория»: Козачик, Губник, Горжава (Гейда, 89), Лимберски, Копиц, Ржезник, Крменчик (Резничек, 74), Коваржик, Коларж (Цермак, 64), Перница.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов (Ахметов, 46), Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Чалов (Сигурдссон, 81).

Предупреждения: Губник, 80; Резничек, 88; Лимберски, 90+6 – Ефремов, 4; Ахметов, 68; Бийол, 73; Сигурдссон, 82; Бекао, 86.

Календарь Лиги чемпионов

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Виктория
Комментарии (131)
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derrik2000
1537390762
Ну, что? За ТАКУЮ ничью, которая равносильна победе, Гончаренко и его молодой команде - БРАВО! Строится-то командочка, строится и скоро построится!
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BRO_football
1537390969
Не хватит матерных слов, чтобы описать судью. Играть не давал вообще, после каждой борьбы за мяч свистел и назначал штрафной или показывал карточку. ЦСКА пришлось 3 раза забить, чтобы этот мудак засчитал гол.
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knikos
1537391053
Смотрел я второй тайм и думал : " А что это будет за команда , когда молодёжь пообвыкнется , лучше сыграется , чуток опыта поднакопит ? Эти ребята будут в России сносить всех подряд , да и в Европе не затеряются .Как же красиво армейцы атаковали ! Да , мало забили , жаль . Смотрел и малость завидовал , как по-настоящему должны работать скауты , недорого и качественно ! Не то , что в моём Зените . Браво , ребята ! Но надо такие матчи выигрывать. От футбола получил удовольствие.
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Black77718
1537391772
Там ещё и судья перед пенальти гол не засчитал,один по делу оффсайд,другой не по делу,не заслуживал ЦСКА по игре поражения.
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prezent2017
1537392736
Отскочили конявые как всегда благодаря судье и пенальти на последней минуте.
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Zubo
1537393386
Молодцы ребята, только увидел после работы, знай нашу армию !!! Гордимся вами, не то что некоторые безвольные, не будем показывать пальцем... Класс ! Теперь с двумя голами на выезде нужно проходить Викторию !
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3a zenit
1537401292
вырвал???еттиь обосрать свои штаны ну и заголовок))отскочил(тупой судья не спасает говно игру цска)я худею еле в жопе шевелились-вы как локо такое же говно ничтожество в еврокубках!Спартак тоже соснёт...Краснодар и Зенит добудут очки уверен!Какой же вы позор футбола РФ-ЦСКА и Локомотив!Если проиграет Зенит я извинюсь перед каждым кто подпишется под моим постом!
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bzfar
1537406664
Вот почему-то за ЦСКА редко бывает стыдно. В каком бы состоянии команда не находилась. Молодая поросль ЦСКА держит марку! Команда растет. Ничья на выезде это хороший результат! Поздравляю всех с положительным результатам!
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Krossmen73
1537411552
Явно было видно что наши ребята нервничали.Особенно молодёжь по началу.Отсюда и пропущенные голы.Молодцы что нашли в себе силы и спасти игру.Армейцы на мой взгляд,находятся на верном пути.Молодёжь со временем заматереет и наберётся опыта.Тогда и результаты будут получше.А за вчерашнюю игру им спасибо.Парни молодцы!!!
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vladimir-7
1537418571
Валидольный матч. Игроки и тренерский штаб во главе с В. Ганчаренко молодцы, достойно выглядели и отлично сыграли. В ответной игре необходимо выиграть у Виктории и постараться отнять очки у Ромы и Реала. Удачи ЦСКА!!! Всех адекватных болельщиков с победой!!!
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