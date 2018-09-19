Лига чемпионов. ЦСКА вырвал ничью у «Виктории», проигрывая 0:2

«Виктория» дома сыграла вничью с ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:2. Дубль в составе хозяев оформил нападающий Михал Крменчик. У гостей отличились форвард Федор Чалов и полузащитник Никола Влашич.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

Виктория (Чехия) – ЦСКА (Россия) – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Крменчик, 29; 2:0 – Крменчик, 41; 2:1 – Чалов, 49; 2:2 – Влашич (с пенальти), 90+5.

«Виктория»: Козачик, Губник, Горжава (Гейда, 89), Лимберски, Копиц, Ржезник, Крменчик (Резничек, 74), Коваржик, Коларж (Цермак, 64), Перница.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов (Ахметов, 46), Бийол, Обляков, Влашич, Дзагоев (Жамалетдинов, 74), Чалов (Сигурдссон, 81).

Предупреждения: Губник, 80; Резничек, 88; Лимберски, 90+6 – Ефремов, 4; Ахметов, 68; Бийол, 73; Сигурдссон, 82; Бекао, 86.

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