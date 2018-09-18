Хеведес может выйти в стартовом составе «Локомотива» на игру с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» впервые может выйти за московскую команду в стартовом составе. Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

«Есть вероятность и того, что Хеведес выйдет на поле, и того, что мы сыграем в три центральных защитника. Хеведес тренируется в общей группе, мы на него надеемся. С составом определимся завтра. Но мы на него рассчитываем, – сказал Семин.

Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Шальке».