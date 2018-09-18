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    Хеведес может выйти в стартовом составе «Локомотива» на игру с «Галатасараем»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» впервые может выйти за московскую команду в стартовом составе. Об этом сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

    «Есть вероятность и того, что Хеведес выйдет на поле, и того, что мы сыграем в три центральных защитника. Хеведес тренируется в общей группе, мы на него надеемся. С составом определимся завтра. Но мы на него рассчитываем, – сказал Семин.

    Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Шальке».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.09.2018 01:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 18 сентября 2018, 09:31

      С места в карьер.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 сентября 2018, 09:16

      Похоже, что Палыч насытит оборону опытными игроками. Тут еще много будет зависеть как опорники "Локо" отыграют.

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 09:56

      Это точно, может хоть за счет опыта отобьемся.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Антибиотик 18 сентября 2018, 09:59

      Я больше уповаю на пруху и везуху. )))

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Рубик Докоян 18 сентября 2018, 10:43

      Что-то нас в последнее время и они не балуют. То рефери чистый гол не засчитает, то сами игроки с убойной позиции не забивают)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Антибиотик 18 сентября 2018, 10:48

      Всё как в жизни -- полоса чёрная потом белая. Когда-то же должна закончиться непруха. Неудачный старт в РПЛ и если это продолжится в ЛЧ, то психологически может надломить команду. Тем более там и так микроклимат неблагоприятный.

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