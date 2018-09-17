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    Кадыров: «Для «Ахмата» авторитетов нет, он обыграл «Спартак» на классе»

    Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал результат матча 7-го тура между грозненским клубом и «Спартаком» (1:2).

    «Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.

    Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценной. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак».

    С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло. Голы забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец.

    Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!» – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

    «Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

    Источник: Telegram

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    17.09.2018 00:09
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 сентября 2018, 20:16

      Мы, наверное разный футбол смотрели. Будем дальше смотреть на "класс" Терека.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 сентября 2018, 14:02

      "Ахмат" порадовал Рамзана...молодцы горцы!!!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 сентября 2018, 12:52

      Молодцы!

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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 12:48

      Сниму шляпу если будете играть со всеми на таком "классе".

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 17 сентября 2018, 09:02

      Футбол и Политика далеко не разные вещи. Доказано историей. Не зря у нас команды под названиями ДИНАМО, СПАРТАК, ЦСКА, ТОРПЕДО, АХМАТ... Однако и в таких командах играют парни далекие от политики и тренируют их не политические лидеры а талантливые тренеры... Так что победа Ахмата это прежде всего победа игроков и тренерского состава...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 сентября 2018, 08:46

      Согласен, класс Ахмата выше, чем у к-б негров. Цэ Дуриш, говорите..., гы! Он когда в последних матчах в раму попадал?

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 сентября 2018, 08:43

      Читаю комменты и удивляюсь - сколько дерьма в них! Ахмат выиграл по делу, но не за счет "высокого класса", а в результате запредельной самоотдачи, мотивации и воли к победе. Внутри Спартака что-то не так и нужны перемены, но полагаю, что руководство и тренерский штаб клуба разберутся в проблеме и без гадких комментариев, которые оскорбительны как для московского, так и для грозненского клуба. И последнее - не надо впутывать в любимый вид спорта политику, гораздо лучшее поддержать любимую команду при неудачах.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dominator777 17 сентября 2018, 09:40

      Причем здесь политика?

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 сентября 2018, 08:33

      На отсутствии класса и юбилеев у Спартака.

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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 17 сентября 2018, 08:27

      ЗА ЧТО ЭТОМУ ЗВЕРЬКУ УПЫРЬ КРЕМЛЕВСКИЙ ГЕРОЯ РОССИИ ДАЛ ЗА ТО ЧТО ОН РУССКИМ СОЛДАТАМ ГОЛОВЫ РЕЗАЛ И ЯЗЫК У НЕГО ХОРОШО РАБОТАЕТ УПЫРЬ КРЕМЛЕВСКИЙ Я ДУМАЮ ДОВОЛЕН

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 сентября 2018, 08:20

      урал во втором круге тоже "на классе" обыграют)

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