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  • Кадыров: «Для «Ахмата» авторитетов нет, он обыграл «Спартак» на классе»

Кадыров: «Для «Ахмата» авторитетов нет, он обыграл «Спартак» на классе»

17 сентября 2018, 00:09
27

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал результат матча 7-го тура между грозненским клубом и «Спартаком» (1:2).

«Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.

Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценной. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак».

С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло. Голы забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец.

Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!» – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

«Спартак» проиграл бывшему помощнику Карреры

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (27)
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Catastrofa
1537135989
Подари всем по мерседесу , шут !
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red-white-forever
1537137022
вай какой хороший клюб яхмад!!! еще милон рублей на дагестан прощю, всем лязгинка, ауфффь!!!
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red-white-forever
1537137146
а теперь серьезно - доминирует над тобой Вова Путин, шакал ты бородаты, пес всея Руси
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CskaMoscovv
1537138021
Сам лично я не смотрел этот матч, но сомневаюсь что это победа на классе. Но не ожидал от Спартака такого, думаю как и многие. И не первый раз на своем поле. Что то не везет красно белым с Ахматом.
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red-white-forever
1537138288
очень-очень буду рад, когда ***** .т ахмат!
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erma
1537140633
На классе? Это не про Терек. Терек выиграл по причине отсутствия класса у Спартака - в данной конкретной игре.
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vlad1969
1537154745
Ага на классе))))))) на бабле которое вся стана заливает в чечню
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Dominator777
1537163004
Читаю комменты и удивляюсь - сколько дерьма в них! Ахмат выиграл по делу, но не за счет "высокого класса", а в результате запредельной самоотдачи, мотивации и воли к победе. Внутри Спартака что-то не так и нужны перемены, но полагаю, что руководство и тренерский штаб клуба разберутся в проблеме и без гадких комментариев, которые оскорбительны как для московского, так и для грозненского клуба. И последнее - не надо впутывать в любимый вид спорта политику, гораздо лучшее поддержать любимую команду при неудачах.
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prezent2017
1537163188
Согласен, класс Ахмата выше, чем у к-б негров. Цэ Дуриш, говорите..., гы! Он когда в последних матчах в раму попадал?
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Muboraksho
1537164155
Футбол и Политика далеко не разные вещи. Доказано историей. Не зря у нас команды под названиями ДИНАМО, СПАРТАК, ЦСКА, ТОРПЕДО, АХМАТ... Однако и в таких командах играют парни далекие от политики и тренируют их не политические лидеры а талантливые тренеры... Так что победа Ахмата это прежде всего победа игроков и тренерского состава...
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