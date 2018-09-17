Кадыров: «Для «Ахмата» авторитетов нет, он обыграл «Спартак» на классе»

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров прокомментировал результат матча 7-го тура между грозненским клубом и «Спартаком» (1:2).

«Футбольный клуб «Спартак», безусловно, один из самых титулованных в России, но грозненская команда «Ахмат» никогда не смотрит, сколько трофеев у соперника. На любую игру наши футболисты выходят с установкой «только на победу». «Спартак» традиционно является топовой командой в чемпионате России, но для «Ахмата» авторитетов нет.

Гостевая победа всегда воспринимается особенно ценной. Вот и сегодня чеченский клуб показал настоящий характер, обыграв в Москве на высоком классе «Спартак».

С первых минут матча «Ахмат» полностью взял под свой контроль ход игры и до финального свистка доминировал на поле. Победа нашей команды была более чем заслуженной. В итоге результат 2:1 в нашу пользу на табло. Голы забили защитник Родолфо и полузащитник Антон Швец.

Я поздравляю тренерский штаб под руководством Рашида Рахимова и всех болельщиков! Желаю удачи в дальнейших матчах!» – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

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