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    Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Тулузой». «Лилль» обыграл «Амьен», в матче пять забитых мячей

    «Тулуза» дома сыграла вничью с «Монако» в матче 5-го тура Лиги 1 – 1:1. Хозяева с 10-ю очками занимают третью строчку в таблице, гости с 5-ю очками опустились на 15-ю строчку.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

    Тулуза – Монако – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тилеманс, 57; 1:1 – Лея, 79.

    Монпелье – Страсбур – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ла Таллек, 50; Мотиба, 90+3.

    Дижон – Анжер – 1:3 (1:3)

    Голы: 1:0 – Саид, 13; 1:1 – Бахокен, 20; 1:2 – Тэт, 29; 1:3 – Сантамария, 38.

    Амьен – Лилль – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пепе (с пенальти), 45+1; 0:2 – Пепе (с пенальти), 56; 0:3 – Пепе, 76; 1:3 – Курзава, 79; 2:3 – Годдос, 90+3.

    Нереализованный пенальти: Конате, 85 – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2018 22:53
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    Комментарии123
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD 17 сентября 2018, 09:37

      Вольным людям, наш пролетарский и пламенный привет ! ))

      ****** вчера, будучи трезвым, такой хep№и понаписал, что лучше бы писал пьяным - спроса бы тогда никакого не было ! ))

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 09:50

      Привет, Макс. Всё нормально, мы же не сочинения пишем на заданную тему. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 09:59

      Мне нельзя большие тексты писать, иначе происходит переполнение стэка (stack overflow) и отказ в обслуживании (DoS) со стороны головного мозга ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 17 сентября 2018, 10:52

      Не сожалей о сказанном, Макс!..
      Мне очень импонирует древнеримская тематика!.. Так вот, тамошний полувымышленный, полуэкранизированный, но образный Maximus Decimus Meridius, вынужден был аккуратно разговаривать с принцем крови, являясь ярым сторонником его отца Марка Аврелия... И всё же, даже трезвые события не уберегли его от беды... Пострадал персонаж по фильму, а в жизни всё было намного трагичней...
      А поэтому, услышал - обдумал, сказал - отрезал!.. А по пьяни совсем другой сценарий!!! Мне так кажется...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 11:32

      Принимай французское сосудорасширяющее средство по 50-100гр под хороший кофе и шоколад вечерком. )))

      5
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 11:47

      Олежка, да я там вверху образно крутанул и на здоровье то никак не завязано

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 11:59

      Ну понятно. У меня был случай в студенческие годы, когда я играл в " Спортлото" 5 из 36. У меня был разные схемы, комбинации и справочник один с разными их видами. Я себе в дневник выписывал комбинацию из 12 цифр. Там где-то до тысячи был вариант, точно не помню. И вместо каждой из 12 цифр я ставлю свои на которые участвуют в этой комбинации. Всё это долго и муторно. Где-то к часу ночи, у меня такая резкая головная боль, думал взорвётся мозг. Быстро всё бросил, в люлю и причитаю: " Всё хорошо, всё хорошо, я спокоен, надо заснуть и т.д." Усталость и перенапряжение сказалось. Надо вовремя что-то бросать и расслабляться. )))

      5
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 12:28

      Если по простому, по сермяжному то банально забить на раздражитель )))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 07:23

      Пока во Франции забивают голы, а мы забьём тут место на сегодняшний день. )))

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 07:51

      видимо я ещё не проснулся! поднять подняли, а разбудить забыли))
      сегодня буду клешнями из Лёхи Цоя вытаскивать! он явно нам что то не договаривает)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 07:54

      Если внутри тусовки не был, то это всё поверхностно и только из рассказов, слухов и того , что показывали по ТВ и в СМИ писали Особенно после его гибели, каких только версий не было, тем более время было дурдомовское...

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:00

      одна из версий - Цой жив, а убийство инсценировка! врт я и хочу у Лёхи узнать - не настройки ли он Витька прячет, под видом гастарбайтера)

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:03

      ого! спартаковская ветка до сих пор остыть не может.
      победы спартака такого ажиотажа не вызывают)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:03

      А Лёха строитель ? Да какой только бредятины не писали. Просто не повезло ему с этим закрытым поворотом и скорей всего уснул за рулём. Таких случаев в ДТП тысячи.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:05

      Да там как обычно не столько о футболе и игре как идут перепалки друг с другом и другими болельщиками.

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:15

      Привет, соратники!
      Пока остывает заметка про балансирование припудренных французиков в таблице, проведём на её просторах забазирование и поговорим о делах наших скорбных и не очень...

      Еурофутбольная неделя разбавит обыденность перекатывания мяча и добавит поводов для обсуждения успехов или недомогания наших клубов...
      А пока поговорим о жизни, о нас и о событиях которые были, есть и будут, ибо перемещение и движение не позволяет нам застыть, как статуям и остыть, как лягушкам!..:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:15

      Лёха в асфальт всех и вся укатывает! надсмоторщиком у них работает. опасный человек))

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 08:20

      салютуем тебе Андреас! сего здесь, с лёгкой руки Олега наши прения будут происходить)

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 08:22

      Привет, Андрей ! Еврокубковые матчи безусловно добавят драйва здесь как во всех СМИ и ТВ по любому исходу. И всему будут искать объяснение и причину. Если каждый суслик агроном, то каждый болельщик эксперт и аналитик. Я и сегодня валяюсь. Бабка вторую неделю в отпуске и сегодня тоже пойдёт к внучке, а я с завтрашнего дня. Холодильник забит, "горючего" полные баки, то бишь коробки, наливай и пей. )))

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:25

      Как-то скучно они спорят... Внятные перцы аргументируют свои мысли, злые поливают дерьмом, непримиримые и ортодоксальные просто чумятся и глумятся... Но всё как-то пресненько и без огонька... После чемпионства и прошлого невнятного сезона идёт неспешное, однотипное и эмоциональное перетирание успехов былого с надеждой на будущее...

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:25

      Опасная профессия и травматичная на стройке. Можно с лесов ненароком упасть или кирпич на голову упадёт и каска не поможет. Тем более когда такая публика там работает.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 08:26

      Я на такие ветки не захожу, там преобладает палата №6

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 08:27

      сердце замерло в неприятном ожидании - а вдруг опять на пятнадцать лет..))

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:30

      А мне нравится мониторить ажиотажные заметки... Там на фоне всякой лабуды, нередко проскакивают интересные обороты!.. Больше скажу, - за некоторыми пользователями посматриваю пристально и с надеждой на взрывной экспромт!..

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:31

      Окрепнет этот молодняк в ЦСКА, подберут ещё воротника ( Игорь не вечен ), если в " Зените задержится Семак, то придётся долго ждать очередного чемпионства.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:31

      но наш то не промах..! несмотря на то что характер работы не предполагает долгожительства, он в этом"бизнесе" уже давно всех собак съел)
      ох и икается наверно ему сейчас)

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 08:33

      У меня терпения там не хватает рыскать, если только уже знаешь некоторых пользователей по никам и их способности, а так там одни пихания и пена у рта.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:37

      Он вложился в длинную. Академия и молодняк хорошие, от возрастных игроков потихоньку избавляется и там скоро тоже будет интересная команда. Я только не знаю возможностей молодого тренера. Работать с пацанами это одно, а тут мужики и не мало "легов"

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:37

      Береги сердце, достопочтенный Андрик!!.. В спорах о предстоящем чемпионе и притязаниях каких-либо клубов, я сразу начинаю думать о состоятельности претендентов на успех в еуротурнирах!.. Ведь способность способность достойно противостоять грандам и защищать честь страны являются наиболее показательными моментами!.. А возня на наших газончиках с нездоровым судейством и подковёрной борьбой - не столь интересно!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 08:43

      Ещё интересней смотреть игры в ведущих топовых чемпионатах. Благо и на ТВ этого футбола много и по интернету можно посмотреть. А наши пока не могут играть в режиме через 2-3 дня, не успевают восстанавливаться и уже не раз видим как попадают в функциональную яму. Я с интересом жду как " Зенит" в этом году проскочит октябрь-ноябрь.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:43

      А я пойду, с вашего позволения, накоротке накидаю в себя чего-нибудь вредного, да перья на башне приведу в порядок в цирюльне!..
      Не теряюсь и не пропадаю, просто не продолжительный тайм-аут...))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 08:44

      да я сугубо посторонний наблюдатель(это вообще моё кредо по жизни). нет такого клуба к которому бы я в серьёз пристрастился(разве что кубань, и та сдохла) . поэтому страстей в этих баталиях от меня не дождёшься. мне всё едино..

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:44

      Ты как хохол : " Ни чого нэ знаю моя хата з краю" )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 08:46

      Давай. Я завтракаю ближе к 10--00. Приятного аппетита.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 08:48

      я тоже пока откланиваюсь, пора карету господам подавать. как смогу, буду заскакивать! Олег у нас пока на хозяйстве

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:49

      "казачура недобитая" так мне учителя в школе говорили)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 08:49

      Я такой же холодный, бесчувственный и беспристрастный!..))
      Зачем сердце рвать за тех, для кого это работа... Мои боления, иногда, подогревают сиюминутные эмоции, а так я удовольствуюсь любыми значимыми спортивными достижениями...
      Будем с Андриком сторонними наблюдателями с широкими и независимыми полномочиям!..:))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:51

      ))) Не слышал такого слова "казачура". Если вспомнить учителей, то какое только они нам будущее не предрекали. Мне как главарю и закопёрщику бандитскую жизнь и тюрьму. Ладно там молодая географичка пришла, закатывала истерики, так опытные с 15-20 летним и более стажем такую хрень несли.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 08:55

      Я смотрю и наслаждаюсь или возмущаюсь самой игрой и действиями игроков, а не результатом и занятым местом. Вот сборная России по баскетболу проиграла чехам и еле отскочила от болгар. Вот тут мне кровь попили своей игрой эти грёбаные мастера. Ещё перед игрой с чехами пыжились, что сборная по футболу крупно выиграла, надо и нам так. Выиграли, блин...

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 08:55

      Давай трудись и не отвлекайся за рулём.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Project Бабангида 17 сентября 2018, 09:43

      (c ) ого! спартаковская ветка до сих пор остыть не может.

      Батхёртс, однако ! Приехали заезжие гастролёры, напихали по самые Нидерланды и уехали безнаказанно

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > insider_retro 17 сентября 2018, 09:51

      (с) да перья на башне приведу в порядок в цирюльне!..

      Аккуратней там с оперением, оно в нашем возрасте на вес золота ))

      5
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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Project Бабангида 17 сентября 2018, 09:52

      (С) давно всех собак съел)

      шпиён южнокорейский

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > insider_retro 17 сентября 2018, 10:03

      (с ) с надеждой на взрывной экспромт!..

      Енто хто ? Карты на стол, штабс-капитан ! ))
      PS Носком раздавливая окурок....

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 17 сентября 2018, 10:54

      По всем прошёлся и накинул по 5 копеек на раздумья!..:))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 11:43

      Админы, не понял почему коммент не прошёл или вы с ТВ тягаетесь и посчитали упоминание канала и что там будут транслировать за скрытую рекламу ? Я же не только могу диагноз поставить , но и напихать по самые гланды со всем своим профессионализмом. Видел, Андрюша, как ты строчил из АК с короткими перебежками. )))

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 11:51

      Олег, не парься ! Подобные лаги с комментами для этого сайта - норма. Тут не человек, а программное обеспечение с ума сходит ))

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 11:53

      Олег, первые строки я не понял или понял, но с трудом...
      А в кадр я не попадаю никаким образом... Стрелял фантом со схожими антропометрическими данными и пластикой лица!...:))
      Я в отпуске!

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:02

      Понятно, что там преграды и разные фильтры стоят. Как идёт упоминание кого-то и чего-то так коммент не проходит. Хрен с ними и с их программами. Программисты на сайтах ещё те, как я технарь. )))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 12:05

      У тебя смотрю большой отпуск, гуляешь весь сентябрь ? Сейчас многие его обычно разбивают на два, если есть такая возможность и работодатель не выпендривается.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 12:06

      По моим наблюдениям там не фильтры виноваты, а превышение какого-то количества знаков/символов на конкретной ветке, ибо я не сталкивался с такой аномальностью на ветках, где написано мало

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:15

      Да сколько веток где глубина ого-го. У нас такие были тут и без проблем. Последующие , ведь проходят. А в чате так вообще пока доберёшься, чтобы вам плюсонуть так , блин, всё перед глазами мелькает. Это как рекламу посчитали упоминание канала ТВ и что он будет транслировать. У меня кабельное ТВ и там 9 спортивных каналов. Я захожу в интернет, гуглю и выписываю себе трансляции онлайн и потом в записи спортивные передачи, которые буду смотреть. И вот один канал не такой популярный стал показывать кроме ЛЧ и наши матчи. Вот мой этот коммент должен пройти без проблем, а тот программа за скрытую рекламу приняла.

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > insider_retro 17 сентября 2018, 12:16

      Посмотрим как фильтры работают
      https://www57.zippyshare.com/v/bqF11fGC/file.html
      https://www57.zippyshare.com/v/1OODk6Ux/file.html
      https://www11.zippyshare.com/v/SVVSEJLU/file.html
      https://www78.zippyshare.com/v/Wet9qxQr/file.html
      https://www57.zippyshare.com/v/YFwab3vt/file.html
      Качните этот музон, старички-разбойнички !
      Тока предупреждаю - это lossless качество
      Foobar, VLC будут есть, а современный винамп не знаю
      PS Добрая, бодрая музыка )))
      PPS Там без регистраций, только после скачивания надо из архива извлечь

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      MaxRnD > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:17

      Отсюда делаем вывод, что фильты не настроены резать сразу ссылки на ресурсы

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      MaxRnD > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:19

      Тамара Гвердцители - По небу босиком. Lossless
      Александр Малинин - О любви иногда говорят тихо шёпотом (2018). Lossless
      Григорьев, Евгений - Только так, а не иначе (2018). Lossless
      Гарик Кричевский - Поехали. Lossless
      Тамара Гвердцители - Ориентир Любви Lossless

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:27

      Вы тут что-то шифруетесь, а куда мне конченному гуманитарию податься ?... )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 12:33

      Не, не шифруемся ! Пройди по любой ссылке, там есть кнопка download, нажми её и скачай файлик с расширением rar, извлеки из него файл с расширением flac и попробуй по нему пару раз кликнуть мышью, если есть подходящий установленный аудио плеер, то он запустится и проиграет красивый музон )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:37

      Такие ссылки возможно, но спортивные с упоминанием в открытую названия телеканнала и его трансляций в какой день, программа не пропускает. Я же видел тут в рейтинге забаненных пожизненно пользователей за скрытую рекламу. Вот одного забанили за рекламный спам вчера он в рейтинге сейчас 46

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:40

      В нашем доме попрошу нэ виражаться. ))) У меня здесь устаревший браузер, ссылки не выделяются. Упоминание тобой терминов, да ещё на английском для меня тёмный лес, я тут чайник в этих делах со свистком. )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 12:45

      В системе, по идее, должен быть установлен не один браузер, а как минимум два:
      Интернет эксплорер с синей букафкой "Е" на иконке и какой-нибудь Google Chrome c круглой зелёно-желто-красной иконкой с синим кружочком внутри ?
      Ну или может какой-нить Файрфокс или Яндекс браузеры ?

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 12:48

      У меня есть и второй, парень установил, и он автоматически обновляется. Там где старый не поддерживает видео или какие-нибудь трансляции, я перехожу на него и смотрю. Но на сайтах зарегистрирован на старом. Он для меня удобен, тут у меня куча закладок разных сайтов и также на экспресс-панели. Не надо гуглить нажал и ты уже на сайте.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 12:53

      Переходишь в новом браузере в эту новость бомбардира. Регистрация для этого не нужна.
      И в новом уже копируешь, вставляешь и качаешь

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      Рейтинг: +54669

      MaxRnD > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:06

      Олег, если уж совсем никак техническая инфа в крынку не лизэ, то забей на всё и послушай эти композиции где-нить на музыкальном сайте в открытом доступе .. ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:10

      Я так и делаю, когда хочу послушать конкретную композицию или творчество кого-нибудь, но сейчас уже сложнее с этими авторскими правами. Много сайтов закрыли и накрыли. Вчера, когда на этом браузере вечером сайт не грузился, я зашёл с другого, но там меня не было. Надо было по новой заходить с паролем и ником, а так только мог смотреть и читать. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 13:10

      "кузачура" это выходец из казацкой семьи. а значит - бандит не добитый)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 13:12

      Да я то понял смысл этого слова и значение. ))) Просто не встречал его в разговорной речи и в литературе.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 13:17

      имеется и в литературе! повесть Толстого "казаки" не читал? есть фильм не плохой ещё советский по этой повести. кам мелькает это слово.
      ну а у нас оно очень распространено, южный сосед Макс подтвердит

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      Project Бабангида > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:18

      Макс, что за попсень ты слушаешь?) лучше своих Ростовских! ППК, Света, Баста - тоже правда не андеграунд, на за то - своё))

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      MaxRnD > Project Бабангида 17 сентября 2018, 13:18

      С того возраста, когда слушал драйвовые вещи а-ля Cinderella, Skidrow, Def Leppard, Van Halen, Manowar и т.д. минуло уж как лет 25. Сейчас хочется от музыки покоя и расслабона ))))
      Life is Life ))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 13:22

      Андрейка прав у нас на юге это слово не в диковину

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 13:24

      Читал, видно подзабыл.

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      Project Бабангида > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:24

      да я шучу конечно! у каждого свои пристрастия и вкусы. здесь нельзя своё навязывать.
      я кстати завтра к вам в гости еду. буржуи в Ростове кредитуются, по своим делам туда собрались. заодно бухать там могут остаться(не раз такое было). поэтому не знаю да же смогу ли завтра на связь выйти...

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      Рубик Докоян > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:25

      Как и всюду есть местный жаргонизм, характерный для данной конкретной местности.

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      MaxRnD > Project Бабангида 17 сентября 2018, 13:32

      Чтобы быть у нас, надо ещё ровно 210 км вверх по M4 махнуть ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:35

      я через краснодар буду ехать, туда обратно у меня больше 8000 км выходит .
      хорошо не на жигулях..))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 13:36

      Да, Олег, ты прав ! Списфическое (как говаривал Райкин) и узкогеографическое определение

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 13:36

      а ещё мы - шокаем и гэкаем))

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      MaxRnD > Project Бабангида 17 сентября 2018, 13:40

      Жителей внутримкадья от этого плющит до обморока прямо на ходу ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 17 сентября 2018, 13:43

      особенно когда их Адлере такие вот щщимит начинают))
      всё хлопцы, я погнал, через часик должен снова домой попасть - напишу

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      insider_retro > MaxRnD 17 сентября 2018, 15:12

      Пуля в пулю!... Опять же в тему про совпадение!!.. Для души и настроения слушаю перечисленное, а в машине чаще мотаю облегчённые композиции с ритмом, что бы не уснуть!:))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 15:51

      я ёщё тот лингвист..! в слове из трёх букв четыре ошибки сделать успеваю) не то что бы совсем без грамотный, просто как слышу , так и пишу)

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      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 15:54

      Пока я тут шопингом и зырингом занимался, вы приподняли темы лингвистики, информатики и географических предвзятостей!..:))
      Зацепил себе джинсы с батником, теперь к моим ботам костюмчик годный прикрепился!!..:))

      Погоняй с толком и расстановкой, на поворотах сбрасывай скорость, вежливо улыбайся встречке и галантно включай поворотники, - ну, всё как ты любишь!..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 15:55

      но дорогая и чужая машина меня правда немного сдерживает))
      на своей зато отрываюсь как хочу

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      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 15:59

      если ты колесил по югу, то наверно заметил что здесь быдлячий тип вождения преобладает
      так вот и я не являюсь приятным исключением )

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      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 16:32

      Андрик, прошу извинить меня за мимолётные отлучки!.. Забегался сегодня, как загнанный ишачок, в тени постоял, на солнце бегать не хочется, а надо!..

      Это хорошо, что тебя хоть что-то сдерживает, ибо общение с тобой рисует твой образ рисковыми и безбашенными красками!..:))

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 18:32

      Недавно узнал, что бегемоты рожают под водой, чтобы защитить своих детей от падения!.. А я вот, до сих пор не знаю, где меня рожали и ловил ли кто меня?!.. Может я тогда ещё ударился, что и определило все мои метания по жизни!..:)) Высоты не боюсь, но качели с детства укачивают!:)) К чему бы это!?..:))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 18:35

      скорей всего я где то сгущаю краски)
      обычный раздолбай, живущий как карта ляжет.
      а ложится она в целом не так уж и плохо)

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      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 18:37

      А по мне, ты не раздолбай, а раскрепощённый и не зацикленный человек, свободный от мишуры правил и устоев!..:))
      А за картишками присматривай, всё им на откуп не давай!!!..:))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 18:46

      для меня главное тосоваться (и тусоваться) в правильной колоде. на бомбардире я попал в колоду - лучше не придумать!!!
      без шуток

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 18:49

      Поэтому не зря доктора спрашивают какими были роды, стремительными или нет. Как и уже позже в анамнезе выявляют падал ли, ударялся головой, терял сознание или нет. А что касается высоты, то у меня мандраже, высотобоязнь присутствует с детства. Первым открыл полёты с качели где-то в возрасте 8-9 лет у нас на квартале, когда соревновались по парам, кто выше раскачается. Напарник был старше на два года, когда уже хорошо раскачали, у меня ноги стали ватными, я уже не делал движение ногами, а только он, ну и шлёпнулся плашмя под качели. Хорошо, что сознание не потерял и соображение, отполз, а не поднялся, а то бы песец был. Разбил нос, снёс бровь, батя дома чуть не добавил. Ходил весь в зелёнке и перебинтованный.))) Потом и в пожарке так было, когда по выдвижной лестнице поднимался, тем более у нас норматив на время был. Если вниз сморю голова кружится, у меня и вестибулярный аппарат слабый, карусели не для меня как и колесо обозрения. Два раза с детьми прокатился, и ощущения хреновые были. Поэтому самолётами и не люблю летать.

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      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 18:49

      Согласен!.. Колода в норме, карты не краплёные, шулеров за столом нет, что ещё надо для приятного времяпровождения?!!..:))

      Возможно, Алексей скоро после трудового дня подтянется и бахнет что-нибудь куражное в 2 или 4 строки, как он это умеет!!:))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 18:54

      ну рас услугами аэрофлота не пользуетесь, то тогда вам РЖД...
      благо наши поезда, самые поездатые поезда))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 18:56

      ща он , узбеков пересчитает, сдаст в общагу по описи, и подтянется)

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      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 18:57

      Роды, вообще, на многое влияют... Иногда, проверяю, что у меня не так... Вот у золотой рыбки память 3 секунды!.. Взял секундомер и с гордостью почувствовал своё превосходство, хотя бы, над рыбами!...:))
      Пожалуй, продолжу эксперименты и замеры с интересом и надеждой!..:))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 18:59

      Я теперь, Андрюша, ничем не езжу. Вот с этого месяца стал городским транспортом ездить, дочь стала дальше жить, и я активировал свой проездной, которым не пользовался почти 5 лет. Уж какие у нас поезда мне ли не знать, когда ездил ими на Украину. Был один наш Питер- Новороссийск и два украинских Мариуполь-Питер, а потом Денецк- Питер, сейчас и это всё накрылось. Сараи сараями, а не поезда. Вот ездил иногда в Москву ночным, а от туда на Украину Моква-Донецк ( тоже украинский) этот был по лучше.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 19:02

      не где так хорошо не спится как в поезде! тадах - тадах, тадах - тадах))

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 19:02

      Можно диссертацию писать. ))) В моё детство модным было держать дома аквариумных рыбок, разные аквариумы, с подсветкой. Мы ходили на рынок их покупать и в банках домой несли, обменивались между собой.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 19:04

      Это да. Я спал и днём и ночью. Иногда доставали храпящие соседи. )))

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      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 19:05

      Андрюха, не прекращай свои опыты! следующий забег - человек против улитки)
      будем держать кулачки за наших)

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 19:10

      обожаю плацкартные вагоны! чувствуешь себя , не то в общаге, не то в малосемейке) вкусней чем в поезде, чай не в одном ресторане не получится

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Project Бабангида 17 сентября 2018, 19:14

      Так-то оно так!.. Но вот сердце креветки находится в голове, а мне врачи рассказывают, что мой механизм по перекачиванию крови, находится ближе к пояснице... Потому, видно, и аритмия моего сердца, как биение сфинктра в заднице в трудную минуту!..:)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 19:16

      Я им стал ездить после нескольких стычек с таможней и погранцами, которые шмонали в купе и пытались разводить на бабки, суя заполнять декларацию. А я всегда вёз много лекраств родителям на целый год. Потом ещё через месяц и со старшим братом передавал.

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > insider_retro 17 сентября 2018, 19:20

      не, ну с креветками нам пока рано тягаться! если улиток пройдём, то в 1/8 с креветками потягаемся) если пиво подвезут, то у них шансов против нас нет)

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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 17 сентября 2018, 19:22

      покину вас не надолго.
      уличный зов... не могу отказать

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 19:23

      Живность украшает и разнообразит нашу жизнь... Да и эксперименты в раннем детстве по полётам и приземлениям на диван, удобней было проводить с хомяками, чем самому ломать своё здоровье!:))

      Котейка у меня ушёл за день до Нового 2018 Года... 9 лет с нами был, проехал с нами на авто перегон из Улан-Удэ до Воронежа в 6000 км за 6 дней без писка, визга и истерик... В туалет на ходу ходил во время движения и это при том, что тогда он был ещё молодой и бестолковый... Потеря...

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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > insider_retro 17 сентября 2018, 21:02

      Когда тут за футболом следить и эмоции расплёскивать по стаканам?!...
      - Минобороны рассекретило данные о сбившей "Боинг" MH17 ракете...
      - США обвинили Россию в содействии в убийстве Ким Чен Нама...
      - Ассанж рассчитывал на получение российской визы...
      - Президент запретил гаишникам снимать номера...
      - Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с РФ...
      Чем больше читать, тем хуже предчувствия...

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 17 сентября 2018, 21:26

      Зыка..
      помню..
      в тамбуре...
      тадах-тадах..
      Только не помню я,, или меня..(

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      shinnik > insider_retro 17 сентября 2018, 21:29

      за мою бестолковую жизнь
      у меня уже..шестой кот...
      и по всем трагедия по уходу...((

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      shinnik > insider_retro 17 сентября 2018, 21:42

      Почтовый ящик подожгли..
      Хотя и не хир там смотреть..
      На коврик гадить не смогли..
      Бумажку бросили под дверь.
      Жевачкой залепив глазок
      ,звонивши в дверь бегут назад..
      Что за страна у нас ,дружок..
      как и парадная.

      Все-в сад.!!

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      Project Бабангида > shinnik 17 сентября 2018, 21:45

      ....очнулся уже в вагон ресторане когда счёт принесли!
      из за дуратской привычки платить по счетам, пришлось снова вырубится)

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      Project Бабангида > shinnik 17 сентября 2018, 21:49

      в саду подали вишнёвое варенье, и Митенька от жадности подавился. маинька только всплеснула руками, ведь это был ещё не весь десерт

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      Project Бабангида > shinnik 17 сентября 2018, 21:51

      ты хвостом не юли, признавайся, почему Гаспарян тебя стороной обходит? кто кому должен ?

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      Project Бабангида > Project Бабангида 17 сентября 2018, 22:03

      маменька только всплеснула....*

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      Рубик Докоян > insider_retro 17 сентября 2018, 22:34

      Я тоже кошатником стал. У меня сейчас две домашние кошки, Третья перс, которая жила у нас, а потом у дочери в апреле не стало. Тяжело болела не раз, мы долго лечили, пропадая с беременной дочерью в ветеринарной клинике, но увы. Ранее тоже была домашняя кошка, которую котёнком подарили старшей дочери. Но она жила у её бабушки в деревне, а потом уже немного у нас. Не стало в возрасте 14 лет. Радость с ними неимоверная.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 22:44

      Олег, наблюдал твои скитания по веткам... некоторые считают что ты админ? )) или это была шутка?

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 22:47

      Да я так и не понял, а он мне не ответил. ))) Много он видел админов с такой лексикой и аргументацией на сайтах, а уж здесь и подавно пацанва рулит ? Может просто подколол. )))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 22:51

      Он, кажется участвует в конкурсе прогнозов и на чате присутствует. Пусть там почитает диалог админа с пользователями и сравнит.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 22:52

      ладно, пусть это останется интригой)
      откланиваюсь на сегодня. покурю и спать. завтра вставать рано, в краснодар ехать потом в ростов, вернусь непонятно когда, но хотелось бы хотя бы завтра ночью . удачи!

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 22:54

      по моему, чувак просто неудачно пошутил

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 22:54

      Спокойной ночи, Андрюха и удачи на завтра, как говорится ни гвоздя тебе ни жезла. ))) А я позже хату на завтра поищу.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 17 сентября 2018, 22:57

      Я тоже к этому больше склоняюсь. Он ко мне заходит и не редко плюсует.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 17 сентября 2018, 23:02

      спасибо! сделаю серьёзное лицо и постараюсь быть бдительным ) когда слушаешь разговоры деловых, и как им кажется серьёзных людей, трудно не рассмеяться)

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      shinnik > Project Бабангида 18 сентября 2018, 06:33

      Разошлись и разошлись.
      Давно это было..
      В школе учились вместе ..в институте..потом он зазсал неминуемой армии,т.к. конкретно выгоняли и свалил в технарь...Дальше он связался с Рыбой,а через него и с Цоем...
      Дорги разошлись,институт я закончил по специальности а вот послужить поручиком почему-то в военной прокуратуре пришлось..
      Видел потом в тусовке на концертах..уже с Бутусовым..
      Рукой помахал,но не подошёл даже..
      Вообще очень хороший мужик,хотя и своеобразный...

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