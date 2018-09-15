Лига 1. «Монако» сыграл вничью с «Тулузой». «Лилль» обыграл «Амьен», в матче пять забитых мячей

«Тулуза» дома сыграла вничью с «Монако» в матче 5-го тура Лиги 1 – 1:1. Хозяева с 10-ю очками занимают третью строчку в таблице, гости с 5-ю очками опустились на 15-ю строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

Тулуза – Монако – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Тилеманс, 57; 1:1 – Лея, 79.

Монпелье – Страсбур – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Ла Таллек, 50; Мотиба, 90+3.

Дижон – Анжер – 1:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Саид, 13; 1:1 – Бахокен, 20; 1:2 – Тэт, 29; 1:3 – Сантамария, 38.

Амьен – Лилль – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Пепе (с пенальти), 45+1; 0:2 – Пепе (с пенальти), 56; 0:3 – Пепе, 76; 1:3 – Курзава, 79; 2:3 – Годдос, 90+3.

Нереализованный пенальти: Конате, 85 – нет.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1