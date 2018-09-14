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Материалы

Тулуза - Монако

15.09.2018, Суббота, 21:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Трансляция: Матч! Футбол 2 Франция. Лига 1, 5 тур Тулуза - Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
27 тур
24 февраля, суббота 19:00 Тулуза 3:3 Монако
1 тур
4 августа, пятница 21:45 Монако 3:2 Тулуза
Франция. Лига 1 (2016/2017)
35 тур
29 апреля, суббота 18:00 Монако 3:1 Тулуза
9 тур
14 октября, пятница 20:00 Тулуза 3:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
24 января, воскресенье 16:00 Монако 4:0 Тулуза
3 тур
22 августа, суббота 21:00 Тулуза 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
3 мая, воскресенье 18:00 Монако 4:1 Тулуза
17 тур
5 декабря, пятница 22:30 Тулуза 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
21 тур
19 января, воскресенье 20:00 Тулуза 0:2 Монако
3 тур
23 августа, пятница 22:30 Монако 0:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2010/2011)
22 тур
6 февраля, воскресенье 19:00 Тулуза 2:0 Монако
6 тур
18 сентября, суббота 21:00 Монако 0:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 23:00 Тулуза 0:0 Монако
1 тур
8 августа, суббота 23:00 Монако 1:0 Тулуза
Франция. Лига 1 (2008/2009)
28 тур
14 марта, суббота 21:00 Монако 3:2 Тулуза
10 тур
25 октября, суббота 23:00 Тулуза 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Монако 0:2 Тулуза
15 тур
24 ноября, суббота 22:00 Тулуза 0:0 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 4 5 105:35 +70 91
2. Лилль 38 22 9 7 68:33 +35 75
3. Лион 38 21 9 8 70:47 +23 72
4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59:41 +18 66
5. Марсель 38 18 7 13 60:52 +8 61
6. Монпелье 38 15 14 9 53:42 +11 59
7. Ницца 38 15 11 12 30:35 -5 56
8. Реймс 38 13 16 9 39:42 -3 55
9. Ним 38 15 8 15 57:58 -1 53
10. Ренн 38 13 13 12 55:52 +3 52
11. Страсбур 38 11 16 11 58:48 +10 49
12. Нант 38 13 9 16 48:48 0 48
13. Анжер 38 10 16 12 44:49 -5 46
14. Бордо 38 10 11 17 34:42 -8 41
15. Амьен 38 9 11 18 31:52 -21 38
16. Тулуза 38 8 14 16 35:57 -22 38
17. Монако 38 8 12 18 38:57 -19 36
18. Дижон 38 9 7 22 31:60 -29 34
19. Кан 38 7 12 19 29:54 -25 33
20. Генгам 38 5 12 21 28:68 -40 27
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