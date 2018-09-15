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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монако
Тулуза - Монако: обзор матча 15 сентября 2018
Тулуза
15.09.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Монако
79'
А. Исека
57'
Ю. Тилеманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монако
81'
Желтая карточка
С. Диоп
ГОЛ! 1:1!
А. Исека
79'
Желтая карточка
М. Градель
73'
57'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Ю. Айт Беннассер
48'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
38'
28'
Желтая карточка
Жемерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
4-1-3-1-1
30
Рейне
15
Фортеш
6
Жульен
29
Мубандже
98
Амьен-Аду
6
Сангаре
10
Градель
14
Доссеви
15
Босток
5
Гарсия
9
Саного
4-2-2-1-1
16
Бенальо
39
Хенрикс
15
Глик
21
Жемерсон
19
Сидибе
15
Айт Беннассер
14
Аолу
89
Шадли
18
Тилеманс
10
Диоп
9
Силла
Остались в запасе
Тулуза
Монако
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
11
Хорди Мбула
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Остались в запасе
11
Хорди Мбула
ПВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
30
Сейду Си
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Тулуза - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Муниципал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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