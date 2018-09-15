ФНЛ. «Томь» вновь возглавила турнирную таблицу, «Спартак-2» проиграл во втором матче подряд

«Томь» одержала победу над «Тюменью» во встрече 11-го тура ФНЛ и вновь вышла в лидеры турнирной таблицы..

«Спартак-2» дома проиграл «Армавиру», уступив во второй встрече подряд и позволив гостям впервые выиграть в нынешнем сезоне.

В других матчах «Краснодар-2» поделил очки с «Шинником», а «Авангард» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск».

Россия. Первенство ФНЛ. 11-й тур

Шинник – Краснодар-2 – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Таранов, 15; 0:2 – Сергеев, 16; 1:2 – Магадиев, 21; 2:2 – Булия, 57.

Томь – Тюмень – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шумских, 88.

Спартак-2 – Армавир – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Безлихотнов, 43; 1:1 – Пантелеев, 58; 1:2 – Безлихотнов, 62.

Химки – Балтика – 3:3 (3:2)

Голы: 0:1 – Каленкович, 2; 0:2 – Погребняк, 14; 1:2 – Белоус, 26; 2:2 – Петрусев, 36 (с пенальти); 3:2 – Димидко, 45 (с пенальти); 3:3 – Дядюн, 50.

Удаление: Смирнов, 62 – нет.

Авангард – СКА-Хабаровск – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Альшин, 18: 1:1 – Базелюк, 27.

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