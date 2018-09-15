ФНЛ. «Томь» вновь возглавила турнирную таблицу, «Спартак-2» проиграл во втором матче подряд

ТТ похоже нынче нацеливаются на премьеру (Томь -Тамбов)
«Томь» одержала победу над «Тюменью» во встрече 11-го тура ФНЛ и вновь вышла в лидеры турнирной таблицы..
«Спартак-2» дома проиграл «Армавиру», уступив во второй встрече подряд и позволив гостям впервые выиграть в нынешнем сезоне.
В других матчах «Краснодар-2» поделил очки с «Шинником», а «Авангард» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск».
Россия. Первенство ФНЛ. 11-й тур
Шинник – Краснодар-2 – 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 – Таранов, 15; 0:2 – Сергеев, 16; 1:2 – Магадиев, 21; 2:2 – Булия, 57.
Голы: 1:0 – Шумских, 88.
Спартак-2 – Армавир – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Безлихотнов, 43; 1:1 – Пантелеев, 58; 1:2 – Безлихотнов, 62.
Голы: 0:1 – Каленкович, 2; 0:2 – Погребняк, 14; 1:2 – Белоус, 26; 2:2 – Петрусев, 36 (с пенальти); 3:2 – Димидко, 45 (с пенальти); 3:3 – Дядюн, 50.
Удаление: Смирнов, 62 – нет.
Авангард – СКА-Хабаровск – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Альшин, 18: 1:1 – Базелюк, 27.